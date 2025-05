Una afición a la que no le gustan las lecciones de sevillismo

El sevillismo quiere la tranquilidad en este final de campeonato tan convulso en el club y el duelo ante el Leganés de este domingo se antoja fundamental. Pero se trata de una afición muy madura que nunca jamás le ha dado la espalda al equipo y por eso no permite que le den lecciones de sevillismo. En redes sociales Joaquín Caparrós recibió no pocas respuestas después de una rueda de prensa –la que protagonizó ayer– que utilizó para reñir a todos aquellos que adoptan, según sus palabras, un “sevillismo a la carta”.

Aficionados le recordaron al utrerano que el equipo nunca ha estado solo y que incluso en los partidos en los que han arreciado las críticas al palco, el público del Sánchez-Pizjuán ha sabido diferenciar cuándo señalar a los responsables y cuándo animar al equipo. De camino, el técnico elegido por el consejo para enderezar el rumbo en este tramo final y hacer de escudo ante la afición se llevó algún recado, pues algunos le recordaron que debe centrarse en que el equipo gane y que el Sevilla a sus mandos, de 6 puntos ante rivales como Alavés y Osasuna, sólo ha sumado uno.

Unos con más respeto y otros con menos, Caparrós recibió respuestas en el mismo post del club que no vienen a cuento reproducir aquí, pero que evidenciaban que el efecto encontrado por la rueda de prensa del utrerano era el contrario al buscado.

De hecho, la afición ya se había movilizado con medidas de apoyo (como en las grandes citas) antes de la petición de Caparrós. Biris Norte ha pedido acompañar al autobús del equipo desde el hotel al estadio y convertir el Sánchez-Pizjuán en el escenario de las grandes noches y de las finales.

“Al sevillismo le he dicho ya todo. Lo que importa son el escudo y la camiseta, por encima de todo. No hay otra historia, no hay otra historia –repetía–. Y el que diga otra historia, pues… nos engaña”, enfatizaba el entrenador utrerano al final de una comparecencia que giraba en una idea machacona repetida varias veces, este mensaje de unión de la grada, y en la tarea de convencer a los jugadores de que tienen que sacar lo mejor de sí mismos para sumar la primera victoria en ésta su cuarta etapa al frente del equipo hispalense.

“Muchas veces se nos llena la boca de decir que somos sevillistas, pero cuando hace falta hay que demostrarlo”

“Muchas veces se nos llena la boca de decir que somos sevillistas. Pero cuando hace falta hay que demostrarlo. El sevillismo tiene que abrazar a sus futbolistas. Despues vendrá lo que tenga que venir. Hay que ser sevillistas al cien por cien, no a la carta”, volvía a incidir. Unas frases que eran las que menos ha gustado a los sevillistas.

Caparrós también se refirió a su responsabilidad, pero poniéndola como modelo. “Cuando acepto ser entrenador del Sevilla demuestro mi sevillismo al dar el paso. Hay que demostrarlo. El sentido de la responsablidad lo he tenido siempre. El partido más importante es éste. Es una realidad. Hay tres puntos en juego y después pasará lo que tenga que pasar”, insistía dejando en el aire su parecer en cuanto al futuro de la entidad con respecto a sus dirigentes y las luchas accionariales que lo emponzoñan todo en el día a día.

Ansiedad en el grupo

Caparrós espera que el equipo no acuse la tensión que vive desde hace ya dos meses. “Ha sido una buena semana, hemos utizado todo tipo de herramientas, están todos muy metidos, pero en el fútbol no vale nada más que ganar. Pero la predisposición de los futbolistas es grande. Los que estamos dentro tenemos que darlo todo y hay que demostrarlo, que hagamos gestos, que nos duele nuestro club y que dejemos todo lo que tenemos que dejar para pensar sólo en el equipo”, resumía para agregar de nuevo su mensaje de concienciación a la grada para que apoye al equipo: “Todos los sevillistas van a estar con ellos y tienen que transmitr las ganas de agradar. Llevamos muchas jornadas sin darles una alegria. A los futbolistas una situación no buena siempre les puede afectar. Pero hemos trabajado en confianza y en reforzar los puntos fuertes. Hemos trabajado por líneas y queremos potencar que somos un equipo”.

“Al sevillismo ya le he dicho de todo; lo que importa son el escudo y la camiseta y quien diga otra historia nos engaña”

Y añadía: “El aspecto anímico lo estamos reforzando. No hay equipo diez. Todos los equipos tiene sus puntos fuertes y débiles, y este equipo tiene cosas muy buenas y hemos hecho hincapié en ellas. Sobre todo que confíen en ellos. No podemos pedir confianza si nosotros no confiamos en lo que estamos haciendo”.

También desveló el contenido de sus charlas con Lukébakio, quien obtuvo la suspensión cautelar de su sanción. “Me confirmó lo que dije, que no era expulsión. Ha hecho un buen trabajo. Él ha estado un poco expectante. Lo que le he dicho es que es muy buen futbolista y que lo necesitamos, el Sevilla y los compañeros. Él es consciente y esperemos que más pronto que tarde se vea otra vez el Dodi que conocemos”, dijo.

Y por último, sacó pecho con su capacidad para formar campeones al hilo de la visita de Jesús Navas. “Los he visto crecer y he disfrutado. No he sido de grandes títulos, que te dan prestigio y dinero. Pero hay una cosa que supera eso, que es verlos crecer, los he visto casi con mocos… Sergio Ramos, Jesús Navas, Antonio Puerta, Javi Martínez, Iker Muniain, Fernando Llorente… Los siete campeones que he tenido. Verlos crecer y ganar ha sido un triunfo para mí”.