El agente de Agoumé estuvo con Víctor Orta en el palco durante el Sevilla - Granada

Ante el Granada, el Sevilla disputó uno de sus mejores partidos de la temporada. Los de Quique Sánchez Flores plasmaron sobre el césped de Nervión un juego alegre, ofensivo y lleno de valentía. Entre los nombres que más destacaron, se encontró el de Lucien Agoumé.

El centrocampista francés completó su mejor encuentro con la camiseta del Sevilla. Pases hacia delante, conducciones rebasando líneas y, en definitiva, una superioridad notoria sobre la línea de medios del Granada. Agoumé, en principio, deberá regresar al Inter de Milan tras el término de la temporada, pero Víctor Orta y la entidad hispalense están dispuestos a hacer un esfuerzo por él... aunque dentro de unos parámetros económicos.

Su contrato, un as para el Sevilla

Lucien Agoumé llegó al Inter de Milan en el verano de 2019, proveniente del equipo francés que le dio la oportunidad en el fútbol profesional, el Sochaux. En el club italiano no ha tenido apenas oportunidades: la del Sevilla es la cuarta cesión. Sin embargo, Víctor Orta confió plenamente en sus capacidades desde el primer día. Convenció al jugador y a su entorno de que la opción de recalar en Nervión era la mejor.

Lo logró y, bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores y debido a las bajas de Sow y Óliver Torres, Agoumé está volviendo en reencontrarse con su mejor fútbol. Ante el Granada fue su mejor partido en la temporada 2023/24, casualmente con su representante, Niang Djibril, en el palco.

Estuvo junto a Víctor Orta y hablaron sobre el futuro de su representado, Agoumé, tal y como ha informado El Chiringuito y ha podido confirmar Diario de Sevilla. El Sevilla busca la fórmula de hacerse con los servicios del jugador. La opción de compra ronda los ocho millones de euros, una cantidad que no pagará el club nervionense. No entraría en las posibilidades económicas. Sin embargo, el director deportivo nervionense guarda un as bajo la manga: el contrato del francés.

Lucien Agoumé finaliza su vinculación con el Inter de Milan en 2025. Es decir, la próxima temporada entraría en último año de contrato. Es por ello que el Sevilla tiene la sartén por el mango: puede presionar para rebajar el coste de su fichaje. El centrocampista, además, está muy contento en la capital andaluza y ha encajado muy bien en el grupo de Quique Sánchez Flores.

Todo por decidirse aún. Llega el turno de reuniones.