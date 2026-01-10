Akor Adams eleva otra vez su cotización metiendo a Nigeria en semifinales de la Copa de África

Para los que no creen en Akor Adams en el Sevilla después de decepcionantes actuaciones en LaLiga, el delantero nigeriano ha vuelto a ser protagonista de otra victoria de los Súper Águilas en la Copa de África, esta vez ante Argelia (0-2) para meterse en semifinales del torneo, lo que alargará el regreso tanto suyo como de Chidera Ejuke una semana más.

Akor Adams, autor de un gol y dos asistencias ante Mozamnique, volvió a ser una figura para su selección, anotando el 0-2 de los de Eric Chelle y confirmando que ha formado un triplete temible junto a Osimehn y Lookman en el ataque de uno de los favoritos al título en el torneo africano. El sevillista anotó un golazo ejecutando un gran desmarque al espacio y regateando a Luca Zidena, portero argelino, para marcar a placer. Nigeria se medirá ahora en un apasionante duelo a Marruecos, la anfitriona y que tiene en sus filas a los béticos Abde y Amrabat.

En el Sevilla, tan necesitado de alegrías en el mercado, se frotan las manos con la subida en la cotización del futbolista que llegó a Nervión de la mano de Víctor Orta hace un año procedente del Montpellier.