Akor Adams visita a su madre hospitalizada en Nigeria

Akor Adams ha abandonado de forma momentánea la concentración de Nigeria en Marruecos por un asunto familiar. El delantero del Sevilla ha conocido durante la disputa de la Copa de África que su madre ha tenido que ser hospitalizada en su país de origen y obtuvo permiso de su federación para poder visitarla.

El punta internacional fue protagonista del pase de las Súper Águilas a los cuartos de final con la goleada sobre Mozambique (4-0). En este partido hizo un gol y dio dos pases de gol: curiosamente idénticos registros que en su último partido como sevillista el 14 de diciembre (Sevilla-Oviedo: 4-0).

Nigeria se jugará este sábado 10 contra Argelia en Marrakech (17:00) el pase a las semifinales de la competición que se disputa en Marruecos. Si logra el triunfo el combinado de las Súper Águilas, jugará el miércoles la semifinal 14. El partido de consolación es el siguiente sábado 17 y la final el domingo 18.

Akor Adams tendrá una motivación extra tras el problema de salud de su madre. Pero el seleccionador Eric Chelle espera que esté en plenas condiciones anímicas y físicas para el partido del sábado contra Argelia. Si pierde ese partido Nigeria, Akor Adams tiene muy difícil regresar a tiempo y en forma para el partido del lunes entre el Sevilla y el Celta (21:00).