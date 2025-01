Alerrandro y el “momento idóneo” de su fichaje por el Sevilla

El nombre de Alerrandro de Souza coge cada vez más fuerza para la delantera del Sevilla. El atacante brasileño de Red Bull Bragantino se ha convertido en los últimos días en una de las opciones mejor colocadas para reforzar el plantel de Xavi García Pimienta en el mercado de fichajes invernal, después de que se cayese la operación de Juninho Vieira a última hora. Víctor Orta y su secretaría técnica siguen en la búsqueda de un ‘9’ que complemente a Isaac Romero en el ataque del Sevilla mientras se avanza y se encuentra un destino para Kelechi Iheanacho, quien sigue teniendo ofertas, según asegura García Pimienta, para dejar en club en los próximos días.

Como ocurrió con Juninho, tras desvelarse el nombre de Alerrandro y comenzar a vincularse con el Sevilla, han salido las primeras declaraciones respecto al interés del club andaluz. Cabe recordar que el delantero sudamericano ha vuelto hace unos días al club donde tiene contrato, Red Bull Bragantino. Ya que la pasada temporada, en 2024, se marchó cedido a Vitória donde rompió en el Brasileirão como máximo goleador de la competición con 15 dianas. Su falta de confianza y de minutos en el equipo de las bebidas energéticas le hizo salir en calidad de préstamo, que ha sido cuando se ha encontrado con su mejor versión.

Red Bull se pronuncia sobre Alerrandro

El primero en pronunciarse sobre Alerrandro de Souza y el Sevilla ha sido el director deportivo del Red Bull Bragantino, Diego Cerri. El directivo del club brasileño ha asegurado que ya han llegado propuestas por el pichichi de la liga brasileña: “Hay varias ofertas por el jugador y estamos analizándolo”, afirmó en las últimas horas. Asimismo, aseguró que este mes de enero podría ser el momento perfecto para vender al Alerrandro: “Existe la posibilidad de una venta, si aparece algo bueno para el club y para el futbolista, puede que sea el momento idóneo de vender”, confesó Diego Cerri sobre un posible traspaso al Sevilla.

Iheanacho, clave en la llegada del brasileño

En el Sevilla de momento hay cautela con Alerrandro y la búsqueda de un delantero. García Pimienta continúa insistiendo que para que llegue un refuerzo es imprescindible que salga alguien antes. Ese jugador tiene nombre y apellido: Kelechi Iheanacho. El técnico catalán asegura que entendería que el delantero nigeriano quisiera marcharse en enero ante su falta de minutos y que tiene “ofertas” encima de la mesa para dejar el Sevilla. Aunque de momento, más allá de puntuales vinculaciones, no hay rastro de esas propuestas formales. Mientras, el entrenador del Sevilla ha sido cuestionado sobre el posible fichaje de Alerrandro: “No le conocía hasta que vi las noticias. Pertenece a otro club, las cosas no son tan fáciles. No tengo la información necesaria si está disponible para el Sevilla o no”, comentó el entrenador sevillista.

La inversión del Sevilla en enero

El Sevilla tiene claro que, debido a su situación financiera, no puede hacer grandes inversiones en el mercado de fichajes, por lo que no podrá gastar una gran cantidad económica. Si el nigeriano acaba saliendo en los próximos días, Víctor Orta tendrá pensado ofertar una cantidad similar a la que ofreció al Qarabag por Juninho 3-4 millones de euros al Red Bull Bragantino por Alerrandro.