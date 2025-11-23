Alexis, Agoumé y Cardoso vuelven a la convocatoria para el Espanyol-Sevilla

Tres de los seis futbolistas que estaban lesionados y que se perdieron el partido contra el Osasuna antes del parón han regresado a la convocatoria del Sevilla para el encuentro de este lunes en el RCDE Stadium contra el Espanyol. Se trata de Cardoso, Agoumé y Alexis. Azpilicueta e Isaac todavía no están a punto y son esperados ya para el derbi. Y Nianzou está descartado hasta el principio del año 2026.

No viaja tampoco para el encuentro en Cornellá al tener que cumplir un partido de suspensión por acumulación de amarillas Carmona. Y sí lo hace Marcao después de superar la pequeña contusión que sufrió contra el Osasuna un extremo que era esperado.

La lista de 24 futbolistas está compuesta por Vlachodimos, Nyland, Rafa Romero; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Ramón Martínez, Suazo, Oso; Agoumé, Mendy, Gudelj, Joan Jordán, Manu Bueno, Sow; Peque, Januzaj, Alfon, Ejuke, Vargas, Alexis y Akor Adams.

Matías Almeyda tendrá que realizar un descarte y para ello es candidato alguno de los cuatro futbolistas con ficha del filial que viajan a Barcelona.