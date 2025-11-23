Almeyda desvela un nuevo tratamiento a Nianzou: "Es muy joven para tantas lesiones"

El estado físico de los tocados y los que salen de lesión, máxime con el derbi a la vuelta de la esquina, centró gran parte de la comparecencia de Matías Almeyda para hablar del Espanyol-Sevilla que cerrará este lunes la decimotercera jornada liguera. "Hemos recuperado a jugadores, el parón ha sido normal y bueno", dijo. ¿Pero llegarán todos al margen de los descartados Azpilicueta, que entrenó ya parcialmente este domingo, y Nianzou? "Algunos sí y otros, no. Vamos a sorprender un poco, ¿no?", añadió sonriendo.

Se paró detenidamente el argentino en la situación preocupante de Nianzou después de una nueva lesión muscular, la tercera ya desde el verano... Ahí desveló que será sometido a un nuevo tratamiento especial que se sumará a los que venía siendo sometido. "Lo de Nianzou fue tras el último partido haciendo la segunda práctica salió que tenía algo. Están analizando el ver hacer un estudio más específico para ver por qué se producen tantas lesiones. Soy entrenador, no doctor ni kinesiólogo, no me dio el tiempo ni las ganas para hacerlo", anunció socarrón.

Almeyda lamentó la situación del futbolista francés, quien a sus 23 años lleva un nefasto listado de lesiones musculares. "Es una pena porque es un jugador importante, porque cuando está en cancha se lo ve bien, fuerte, rápido... Y es muy joven para tantas lesiones. Hemos achicado entrenamientos, le hemos quitado un montón de ejercicios. Los profes en el gimnasio lo manejan desde otro lugar para sacarle cargas. Todavía no hemos dado con eso para que pueda tener una continuidad. Se hará un análisis especial".

Optimismo con Agoumé y los otros recuperados

El entrenador del Sevilla se mostró en cambio optimista con el estado de otros jugadores que salen de lesión como Marcao, Cardoso, Agoumé, Isaac y Alexis "Hemos recuperado a los muchachos que estaban con algunos problemas físicos y ya prácticamente los tenemos a todos". Y aseguró que Agoumé "ya está disponible" para jugar este lunes porque "ya no siente ninguna molestia" tras el golpe que sufrió y que le ha impedido jugar desde Anoeta.

Recordó en cambio que con las lesiones nunca se puede tener una certeza absoluta en el fútbol. "Con los doctores y los kinesiólogos y nuestros profes (preparadores físicos) vamos manejando las cargas de cada día, el kilómetraje, la velocidad y los cambios de ritmo. Pero es fútbol. Yo bajándome de la cama me he desgarrado. Nunca se sabe. Lo puedes proteger y cuidar y después... cada físico se manifiesta de diferente manera. Los vamos cuidando porque son importantes para nosotros".

La evolución del Sevilla

Preguntado sobre si está viendo ya el Sevilla que busca dijo: "Por momentos sí y por otros, no. Sí tenemos una idea clara de cómo queremos plantear cada partido. La predisposición... veo un vestuario muy bueno, un vestuario donde ellos compiten. Se los ve contentos, libres. Y me interesa mucho que se sientan libres, que puedan dialogar y expresar lo que sienten y nosotros poder aportarles lo que consideramos que es bueno. No hemos encontrado una línea media para mantenerse parecido la gran mayoría de los partidos. Pero lo destaco más del lado positivo que del otro".

Y no quiso darle más trascendencia al partido de este lunes que a cualquier otro porque todos tienen idéntica importancia: "Para nosotros son todas finales. No pienso mucho más allá de la preparación del partido que me toca. Este es el que me toca y deseo que sean muchos más. Mi foco está en el partido de mañana. No miro la tabla ni nada, ni quien está arriba ni quién está abajo, no. Necesitamos hacer puntos y que el equipo compita de buena manera y de ese modo tener chances de lo que vamos a buscar".

En ese sentido fue cuestionado sobre el Everest que según Antonio Cordón debe ir escalando el Sevilla... "Es una expresión de Antonio y cada uno va proyectando. Está claro que esto es partido tras partido y yo no pienso mucho para delante sino en mañana. Y una vez que termine el de mañana pensaré en el que viene. Es difícil ponerse metas. Hay que intentar que nuestro club haga un gran papel en el torneo, que siga creciendo como equipo y que los jugadores sigan creciendo individual y colectivamente. Porque eso va a hacer que haya estabilidad para nosotros y desde ese lugar va a haber serenidad y más claridad y con todo eso ver hasta dónde llegamos. Pero yo vivo el día a día".

El Espanyol de Manolo González

También hubo espacio para el rival de este lunes. El Espanyol se hace fuerte en su casa pese a la inmediata y precedente derrota con el Villarreal. "Hemos hecho el análisis con respecto al rival más todo lo que el rival pueda desarrollar que no hayamos visto, porque a veces en el fútbol miras y no ves. Esperemos que hayamos visto lo que va a suceder. Todos los partidos de esta Liga son muy parejos y son muy difíciles. Vamos con ganas de ir a buscar lo que pretendemos".

Y tuvo palabras de elogio para Manolo González: "No lo conozco personalmente y voy al historial de ellos. Lo que más me gustó es el apoyo que ha recibido de sus jugadores en determinados momentos. Se ve un equipo que sabe a lo que juega y eso es muchísimo para un entrenador. Tiene muchas facetas buenas, no sólo el balón parado. Tienen buenos jugadores y un buen sistema y van marchando bien en el torneo. Vamos a afrontar un partido difícil".