Un ojo en el Espanyol y otro en el derbi: la clave de la mentalización

Marcao, Cardoso, Agoumé, Isaac y Alexis. Estos cinco futbolistas son motivo de duda por su estado físico y con ellos tendrá que hilar muy fino Matías Ameyda a la hora de confeccionar la convocatoria y realizar el plan del partido que el Sevilla debe disputar este lunes en el RCDE Stadium, un escenario con lazos sentimentales con los nervionenses. Azpilicueta y Nianzou están absolutamente descartados y a esto se une que Carmona debe cumplir un partido de sanción, con lo que hay muchos condicionantes para la configuración de un once de garantías.

Almeyda debe trabajar muy bien con sus jugadores la clave de la mentalización, por el hecho de que el siguiente partido al de Cornellá es de los que no se les quita de la cabeza a los futbolistas por mucho que el entrenador quiera focalizarlos en el presente: el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el domingo 30 a las 16:15. Al no tratarse de un partido cualquiera el de la siguiente jornada, el técnico argentino tendrá que insistir mucho en que este Sevilla no está para conceder absolutamente nada ni para dudar lo más mínimo. Porque pese a que antes de la conclusión de la jornada novena figuraba como noveno, a solo dos puntos del sexto, precisamente su próximo rival, la realidad es que cualquier traspié tiene reflejo en la clasificación.

Además, lo que suceda en el RCDE Stadium puede condicionar anímicamente para afrontar con más o menos entereza el derbi. Por ello, Almeyda debe mirar bien a los ojos de esos cinco futbolistas que salen de lesión, también para que vayan de verdad y se eviten recaídas. Quizá no tanto con el veteranísimo Alexis. Pero sí con los jóvenes Agoumé o Isaac, dos jugadores que deberían estar presentes en el derbi y que no se ejercitaron con el grupo hasta el viernes, tras sendas lesiones menores.

La distracción del derbi es el principal problema que se va a encontrar Almeyda en Cornellá, donde lo recibirá el sexto clasificado, una posición en la que se mantiene el Espayol gracias a su gran arranque y pese a sus dos últimos tropiezos. La derrota con el Villarreal en casa hizo daño al equipo de Manolo González, que planteará el partido con la rabia de ganar o al menos no encajar una segunda derrota consecutiva ante los suyos.

El otro problema, al margen de la mentalización para poner todas las energías en la cita con el Espanyol, es que las bajas se concentran en la línea defensiva. Con Nianzou y Azpilicueta descartados, ya que el francés es baja de larga duración y el navarro es esperado para el derbi, la baja por sanción de Carmona es otro inconveniente que condicionará el once.

En plenas condiciones sólo tiene actualmente Almeyda a Kike Salas y Ramón Martínez, aunque lo de Marcao no fue una lesión grave y debería estar en condiciones tras incorporarse al grupo el jueves pasado. Ante esta falta de efectivos, es posible que vuelva a la zaga de cuatro, como antes del triunfo sobre el Osasuna. Pero esto atañe a lo estrictamente técnico, cuando quizá lo más importante es lo mental debido al partido posterior.