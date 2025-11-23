El dulce momento de Dmitrovic en el Espanyol

No hay peor cuña que la de la propia madera y Marko Dmitrovic fue madera de este Sevilla en crisis que él contribuyó a sostener de la mano de José Luis Mendilibar en la temporadea 22-23. El guardameta serbio (Subotica, 24-01-1992) llegó a Nervión de la mano de Monchi en 2021, para incorporarse a un Sevilla en el que ya Bono era un tirano inabordable. En 2023, y ya sin su valedor, Nyland le quitó el puesto y en 2024 se fue al Leganés. Allí lo jugó todo desde la séptima jornada y no pudo evitar el descenso pese a dejar la portería a cero en diez partidos de 32 jugados. Ahora en el Espanyol vuelve a disfrutar del fútbol.

En Cornellá lo apodan El Muro por la seguridad que está transmitiendo a sus 33 años, una edad perfecta para un guardameta. Dmitrovic se ha reencontrado a sí mismo con Manolo González y, pese a los últimos tropiezos del Espanyol, es una amenaza para el Sevilla, que busca recuperar su brío a domicilio.

Quizá no estaba tan a gusto desde que Mendilibar, que lo conocía muy bien del Eibar, confió en él para levantar a un Sevilla medio muerto y garantizar la salvación mientras Bono era el titular en la Europa League del milagro de Budapest. Luego entró en declive como el Sevilla y vivió el descenso con el Leganés.

Ahora, en cambio, está de dulce. Ha jugado íntegras las doce jornadas ligueras y suma cuatra de ellos, un tercio, sin encajar, en un equipo que se ve arriba en la tabla, sexto, y que aspira a pelear por Europa. El serbio se lo toma con calma. “Tenemos un buen colchón de puntos, pero no debemos acomodarnos”, comentó en una rueda de prensa en la que avisó sobre un Sevilla “que juega muy bien”: “Ninguno de los dos se va a ir contento con lo que no sean tres puntos, puede ser un partido muy divertido”.