El Genoa se interesa en la situación de Gudelj

En el Sevilla debe haber movimientos en el próximo mercado de enero, aunque seguramente estarán más encaminados a salidas que a llegadas por la situación precaria de la economía del club. Y uno de los candidatos a abandonar la nave sevillista es Nemanja Gudelj, actualmente primer capitán del equipo. El serbio no está contento con su rol secundario en la actual temporada y también entiende que tiene una elevada ficha pese a que cuando renovó en junio de 2023 lo hizo con una rebaja del alto sueldo con el que firmó libre en 2019.

A Gudelj le queda medio año en el Sevilla, pues cumple contrato en 2026, y tanto el jugador como el club están dispuestos a llegar a una entente para rescindir este vínculo. Sobre todo si hay algún equipo interesado. Y esta circunstancia clave se puede dar, dado que según el periodista especializado en mercado Matteo Moretti, el Genoa ha puesto el foco en la situación del jugador de 34 años.

De momento parece que sólo se trata de un tanteo, pero que podría cuajar por la predisposición del club a facilitar la salida a futbolistas que han perdido protagonismo y pueden liberar masa salarial, como es el caso también de Nyland.

Habrá que esperar acontecimientos, aunque es probable que Gudelj sea uno de los protagonistas del mercado de enero en forma de salida. Y dependerá de qué número y en qué condiciones se den las salidas para que Antonio Cordón pueda acometer alguna operación, con prioridad para un delantero una vez se confirme que Akor Adams es citado por Nigeria y ésta avanza en la Copa de África, que comienza el el 21 de diciembre y termina el 18 de enero.