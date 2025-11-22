Alfon habla sobre su llegada al Sevilla: "No me conformo con eso"

Alfon González es una de las siete incorporaciones del Sevilla Fútbol Club en este último mercado de fichajes. El jugador llegó gratis tras terminar su contrato con el Celta de Vigo, siendo la última operación de Víctor Orta como director deportivo del combinado hispalense. Después de un comienzo apoteósico, anotando en su primer encuentro con la elástica blanquirroja para abrir la lata en Montilivi, una lesión en el tobillo ante el Deportivo Alavés cortó su temporada de forma momentánea. Recuperado y a las órdenes de Matías Almeyda, el albaceteño estuvo esta semana en El Cubo, programa que dirige Roberto Arrocha en Sevilla FC +, para hablar sobre su momento de forma.

Alfon y Suazo, los dos inscritos que fueron titulares en Gerona, se felicitan tras el gol del primero. / AFP7 | Europa Press

Ofertas de salida y ganas de triunfar

Uno de los temas de la actualidad del Sevilla este verano en cuanto al futbolista fue esa cláusula de liberación que tenía para abandonar Nervión antes incluso de enfundarse la camiseta blanquirroja. Pese a reconocer que tuvo ofertas, Alfon asegura que nunca fue una opción: "Ni se me pasó por la cabeza. No tuve dudas y siempre dije a mi entorno que había tomado la decisión de venir aquí y quería disfrutarlo". "Creo que no se ha visto mi mejor versión todavía", sentenciaba un jugador al que la lesión "frenó un poco, pero ahora el tobillo está funcionando bien y voy a trabajar para que esa mejor versión sea lo antes posible".

El hambre de Alfon González parece no tener límites, algo que se encargó de demostrar el propio futbolista en los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club: "He llegado al Sevilla, pero no me conformo con eso. Estoy empezando y quiero que la afición y el club vean ese jugador que soy y disfrute". Cuestionado acerca de su disponibilidad para el choque en Cornellà, el extremo aseguraba que la semana pasada estaba "perfecto, esta semana también y va respondiendo todo mucho mejor. Los parones no me gustan mucho por la espera, pero ya va quedando menos y la semana se va acabando".

Alfon golpea un balón hacia atrás ante Álvaro Núñez. / Europa Press

De la mano de Almeyda

La llegada de Matías Almeyda, algo que no estaba en los planes del Sevilla cuando se hicieron con el futbolista albaceteño, ha sentado bien a un equipo que tiene clara la importancia de su entrenador. "Es un míster que tiene las cosas muy claras", comentaba Alfon sobre el bonaerense antes de añadir que tiene "su idea, nos la sabe transmitir y nos llega, que es lo más difícil. Él eso lo tiene y tenemos una idea muy clara que creo que se ve cada fin de semana. Cuando lo escuchas hablar estás deseando que empiece el partido. Estamos muy contentos con él porque es muy cercano y nos ayuda mucho".

Otro de los factores determinantes en el devenir del Sevilla Fútbol Club es el apoyo de una afición que lo ha pasado realmente mal en estos últimos años. Sin embargo, nadie tira la toalla, y el mensaje de Alfon a la hinchada blanquirroja es claro y va en la línea de unión que el club promueve entre el sevillismo: "Queremos que nos sigan apoyando como lo hacen tanto en casa como fuera. Que nos den ese aliento que necesitamos porque el equipo va a responder para que este equipo sea pronto lo que ha sido".