Alineación probable del Sevilla FC contra el Villarreal: el último baile

Ahora sí que ha llegado el final. Tras una temporada cuyo guión podría firmarlo el mismo Alfred Hitchcock, el Sevilla Fútbol Club dice adiós a un año en el que pasó de soñar con regresar a competición europea a estar peleando por el descenso a falta de tres jornadas para que terminase el curso. Joaquín Caparrós tampoco ha mejorado los números de Xavi García Pimienta, aunque le dio esa última victoria que se antojaba tan necesaria para certificar la permanencia en Primera División. A esto hay que sumar el cansancio de una afición cuya mayor preocupación ahora mismo es ver cómo cambian radicalmente el Consejo de Administración y la dirección deportiva antes de un verano que se antoja vital para el club.

Después de caer derrotados frente al Real Madrid en la última jornada de LaLiga, los hispalenses viajarán a La Cerámica para medirse a un Villarreal que tampoco tiene nada que perder ni ganar, salvo la opción de darle una alegría a los suyos para poner el broche de oro a una temporada en la que han logrado regresar a la Champions League. El balance en el feudo groguet no es muy esperanzador para los nervionenses, aunque Caparrós tratará de alinear el once más acertado para sumar tres puntos que, pese a no servir de nada en la clasificación, serían un mínimo consuelo para evitar dejar el descenso a un solo punto.

Nyland deja caer la pelota después de sufrir la carga lateral de Marc Cardona. / Antonio Pizarro

Sin debates, salvo sorpresa

Lo único que podría alterar en demasía la zona defensiva del Sevilla Fútbol Club sería que el técnico utrerano le diese la titularidad a Alberto Flores en el último partido de la temporada. Sin embargo, Orjan Nyland parece inamovible y defenderá la portería blanquirroja si no ocurre nada raro. En los laterales, Caparrós podría volver a optar por tercera jornada consecutiva por José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez. Adrià Pedrosa ha sido condenado al banquillo por el entrenador sevillista, y jugar con el visueño a pie cambiado parece la opción que más lo agrada en estos momentos.

Por su parte, el eje de la zaga sí sufrirá un cambio con respecto a lo habitual. Loïc Badé vio la roja frente al Real Madrid, por lo que Ramón Martínez apunta a la titularidad junto a un Kike Salas que se ha convertido este curso en uno de los mejores jugadores del conjunto blanquirrojo. En caso de que esta fuera la defensa elegida, Caparrós alinearía a cuatro canteranos para guardar la meta sevillista, algo insólito en la historia reciente del conjunto nervionense.

Suso regatea a Modric durante el partido. / José Ángel García

De adioses y dudas

Albert Sambi Lokonga apunta a la titularidad en su último partido oficial con el Sevilla Fútbol Club. Las lesiones no han dejado al belga rendir con regularidad, por lo que parece improbable que la entidad hispalense vaya a optar por pagar su cláusula. Uno que sí termino fichado por la dirección deportiva fue Lucien Agoumé, que en este tramo final de temporada se ha consagrado en el centro del campo gracias a su buen nivel cuando más lo necesitaba el equipo.

Djibril Sow y Dodi Lukebakio tienen muchas papeletas de acompañar a Suso en la zona de tres cuartos, en el que se presupone será el último partido del gaditano con la elástica blanquirroja. Después de cuatro años y medio en Nervión, el centrocampista dirá adiós a un equipo donde ha logrado dos Europa Leagues y en el que ha ejercido de capitán desde que Joaquín Caparrós lo recuperase para la causa. Sin Isaac Romero, que también fue expulsado contra el Real Madrid, Álvaro García Pascual se postula como la referencia ofensiva en el cierre de su primera temporada como jugador del Sevilla Fútbol Club, que también podría ser la última si finalmente se marcha al Cádiz.

Juanlu, García Pascual y Kike Salas, cariacontecidos tras la derrota en Balaídos. / Lavandeira Jr.

Alineación probable del Sevilla FC

Nyland; Juanlu, Kike Salas, Ramón Martínez, Carmona; Lokonga, Agoumé; Suso, Sow, Lukebakio; García Pascual.