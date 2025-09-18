Alineación probable del Sevilla para visitar al Deportivo Alavés: cambios necesarios

Llega la quinta jornada de LaLiga EA Sports y con ella una nueva oportunidad para que el Sevilla Fútbol Club sume tres puntos que, pese a la fecha tan temprana, podrían ser vitales a final de curso para lograr los objetivos que se marque la entidad. Los de Matías Almeyda visitan a un Deportivo Alavés que aún no conoce la derrota en lo que va de temporada como local, sumando siete puntos de doce posibles en este arranque liguero. Joan Jordán será la única baja por lesión para el técnico bonaerense, que presumiblemente hará cambios en su esquema tras ser incapaz de pasar del empate frente al Elche el pasado fin de semana. Sacar un punto ante el cuadro ilicitano no fue suficiente para nadie, por lo que el argentino podría realizar variaciones en el once inicial para buscar un mejor resultado en Mendizorroza.

Vlachodimos saluda durante su presentación como portero del Sevilla. / José Manuel Vidal / efe

La hora de apostar

Tras ganarse una vida extra frente al Girona, Orjan Nyland volvió al ojo del huracán después de su más que cuestionable actuación en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Elche. Odysseas Vlachodimos, que aún no ha debutado con la elástica blanquirroja, parece tener serias opciones de partir como titular este fin de semana, guardando una portería que parece no tener una figura de referencia desde la marcha de Yassine Bono. En los laterales no parece haber duda, siendo Juanlu Sánchez y Gabriel Suazo los titulares de Almeyda debido a su nivel, calidad, rendimiento y forma física. El chileno, suplente el pasado fin de semana debido al poco tiempo de descanso tras su convocatoria con Chile, parece ser uno de los mejores refuerzos de este cerano en clave sevillista.

Con varios jugadores disponibles y viendo que aún está haciendo probaturas, la pareja de centrales es una de las grandes incógnitas en este equipo. Tanguy Nianzou, que convenció e incluso salió ovacionado del feudo nervionense, podría acompañar en el eje de la defensa a un César Azpilicueta al que se le vieron las costuras en el primer gol del cuadro ilicitano. Mientras el Sevilla Fútbol Club continúna inmerso en la búsqueda de la mejor versión de su zaga, los dos futbolistas son los que parecen haber convencido a Matías Almeyda para partir de inicio ante el Alavés.

Nianzou se tira ante André Silva, hostigado por Mendy con Gudelj de testigo. / Antonio Pizarro

Lo que funciona

Lucien Agoumé y Batista Mendy parte como favoritos para el centro del campo, posiblemente acompañados por un Djibril Sow que podría comenzar a formar parte del doble pivote para darle al internacional sub 21 con Francia algo más de libertad, tal y como ocurriera contra el Elche el pasado viernes. La afición sigue teniendo a Nemanja Gudelj en su punto de mira y, pese a ser el primer capitán sevillista, el serbio podría tener poca continuidad en un año donde los fichajes y la cantera parecen destinados a dar un paso al frente si el equipo no quiere seguir cayendo en picado como estas últimas temporadas.

La zona ofensiva parece la más clara, con Rubén Vargas, Alfon González e Isaac Romero como el tridente ofensivo de Matías Almeyda. El delantero de Lebrija, que ahora volverá a competir contra Akor Adams, suma dos goles en dos partidos consecutivos, mostrando de esta forma un nivel que parecía imposible volver a recuperar. Su papel en Mendizorroza será clave para convencer definitivamente al técnico argentino, quien dejó claro en pretemporada que el espigado ariete nigeriano iba a ser su titular si nada se torcía.

Isaac Romero celebra el gol del Sevilla ante el Elche / Antonio Pizarro

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Nianzou, Azpilicueta, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Sow, Alfon; Isaac Romero.