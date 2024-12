El Almería, rival del Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Almería será el rival del Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, instancia que se disputará el fin de semana previo a la Epifanía de los Reyes Magos, los días 3, 4 y 5 de enero. A priori no habrá partidos el lunes festivo 6 de enero pero no es descartable. El sorteo estaba dirigido nuevamente con prioridad en los cruces para que los equipos pequeños recibieran en su campo a uno de Primera División. Aún no hay VAR y es a partido único en el campo del equipo de inferior categoría.

El encuentro en Almería será el primero del año 2025 antes de que se retome la Liga con el Sevilla-Valencia en Nervión, tras cerrarla antes del parón navideño con la visita al Santiago Bernabéu.

Será un partido complicado puesto que el equipo almeriense figura actualmente en lo alto de la clasificación de Segunda y es uno de los más firmes candidatos al ascenso de categoría. Un equipo ascensor que ha protagonizado ascensos y descensos en los últimos años y además allí se toman el encuentro con una especial rivalidad andaluza. Como un derbi aunque para el Sevilla no lo sea. Eso lo hace muy peligroso.

Uno de los jugadores destacados del Almería es el ex sevillista Alejandro Pozo. "Ahora estamos bien y en casa estamos fuertes. Va a ser un partido muy bonito porque es un derbi andaluz y es un día en el que la gente viajará y vendrá al estadio y va a haber un ambiente muy bonito", dijo en Sevilla FC Radio. "Llevamos contando la Copa once partidos sin perder y hay que seguir con esta dinámica", añadió.

El futbolista de Huévar del Aljarafe habló de lo que significa para él el cruce: "Nada más que ha salido la bola he hablado con mi familia y ya hasta hay piques con mis familiares sobre quién ganará... Para mí siempre jugar contra el Sevilla va a ser bonito. Yo he salido de ahí y soy sevillista. Estoy con muchas ganas de poder jugarlo. Creemos que podemos ganar y hacer algo bonito en esta Copa".

El equipo de Rubi, viejo conocido de la afición sevillana como ex entrenador del Betis, figura tercero en la tabla con 32 puntos en 18 encuentros y está a cinco del fuerte líder, el Racing de Santander. Esa racha de 11 partidos sin perder confirma la dificultad del cruce con un rival al que ya se midió en la Copa el Sevilla recientemente, durante los años de la pandemia y sin público, con triunfo por la mínima con gol de Ocampos (0-1) y pase a las semifinales. Fue en la edición de 2021.

Primero se sortearon los equipos de Segunda RFEF que quedaban con los de la Supercopa de España, que ya entraban en esta ronda copera. Estos emparejamientos quedaron así:

Barbastro-Barcelona

Pontevedra-Mallorca

Deportiva Minera-Real Madrid

Logroñés-Athletic Club de Bilbao

Luego se cruzaron los tres equipos que quedaban en el bombo de Primera RFEF y estos fueron los cruces:

Marbella-Atlético de Madrid

Ourense-Valladolid

Ponferradina-Real Sociedad

El cruce del Almería-Sevilla fue el quinto de los que hubo entre equipos de Segunda División y Primera. Quedaron en este orden: