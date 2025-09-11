Almeyda, encantado con la humildad y las ganas de los veteranos: "Es lo que amo"

Matías Almeyda se va ganando al sevllismo por la pasión que le ha imbuido al equipo y también por su mensaje. Claro, directo, sin dobleces… el argentino se muestra natural y eso al final cala. Los resultados y el devenir de la competición seguirán moldeando un comportamiento que hasta ahora gusto al aficionado.

De cara al partido ante el Elche, Almeyda está pendiente de la llegada de Suazo, que jugó dos partidos con Chile, el último este miércoles y va muy justo. Algunos lo descartarían. Él prefiere hablar con él a su vuelta. “Retrasamos el entrenamiento para poder contar con Gabi . Sé que esos viajan cansan y que jugó los dos partidos. Quiero habar con él, ver cómo está y hay que confiar en su palabra. Para otras opciones está Carmona cambiado de sector, está Oso... Pero esperaré a ver cómo se encuentra Gabi”, explicó un Almeyda que respeta enormemente al Elche y que considera que es de los que mejor fútbol hacen. “Es un equipo que es uno de los que más lindo juegan. Viene de una categoría inferior y lo hizo ganando. Tienen buenos jugadores, un buen sistema de juego, trabajan en equipo, son peligrosos… Es un gran equipo”, avisó sin dar importancia al ánimo de revancha de Rafa Mir o Pedrosa, descartados por él y por el club.

“Hay temas ahí que hay que dividir un poco. Entrenaron conmigo hasta el último segundo. Después hay temas del club y de decisiones propias. Nosotros los hemos respetado. No sé lo que piensan, yo todo lo que les di fue de corazón y los puedo mirar a los ojos”, expresó.

El preparador sudamericano valoró la llegada de los últimos refuerzos y destacó el aspecto positivo de las ganas que traen pese a su experiencia. “Creo que incorporamos gente en las posiciones que creíamos que se debían reforzar. Se hizo de forma inteligente, son jugadores con experiencia. Me llama la atención la humildad que tienen. Lo ganaron todo pero tienen ganas y llegan como si fuera su primer partido. Me gusta ese tipo de jugador, dignifican el fútbol. Es lo que amo”, dijo.

En este sentido se detuvo en Alexis Sánchez y contestó cuando le recordaron su edad y los malos números que ha logrado en los últimos dos años. “Malos números depende. Porque si juega 4 partidos y gana cinco títulos… Yo jugué hasta los 30. No tenía más ganas y me fui a trabajar al campo, las vacas y los caballos. Volví a los 35 y fue mi mejor etapa, resolvía situaciones que antes no resolvía. Muchos confunden disfrutar con ganar dinero y estos jugadores están priorizando jugar menos a propuestas millonarios. Se nota en los entrenamientos. Quieren ganar un reducido, un travesaño… quieren ganar. Cada uno tiene que aportar su granito de arena. Si creemos que Alexis va a ganar solo estamos equivocado. Me gusta su humildad. Sólo quiere jugar como cuando eran chicos. En el tema de César (Azpilicueta) lo mismo, es el jugador que más corre en los entrenamientos. A Alexis no le voy a poner una carga. Tiene que participar cuando le toque. 15 minutos, 90… un jugador no va a resolver todo”.

Ganar de local. “Hay iniciado un proceso nuevo. Es verdad que el equipo no se hace fuerte de local y siempre que los equipos grandes que pasan por momentos de dificultas se crean atmósferas negativas. Está en nosotros dar confianza desde dentro para que nos puedan ayudar. Cuando eso se dé seremos muy fuertes. Es un nuevo proceso y somos conscientes de lo pasado. El pasado no se borra, pero hay que mirar para adelante. Hay que salir con confianza ante un error, dos errores…”.