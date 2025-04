Las añoranzas de Isaac

Sorprendió en un partido en Getafe, en la Copa del Rey, con Quique Sánchez Flores casi recién llegado, una noche en la que marcó dos goles llegando al primer equipo como un huracán de frescura y ganas de comerse el mundo. Pero Isaac Romero, cuando de verdad se encaramó en la élite y empezó a hacer circular rumores sobre su futuro fue en la visita del Atlético de Madrid al Ramón Sánchez-Pizjuán la pasada temporada, por lo que el partido de este domingo en el estadio nervionense significará que en el estómago del ex jugador del Antoniano vuelva a sentir de alguna manera cosas especiales. Sin duda, con ganas de quitarse una espinita y recobrar todo lo que apuntó entonces y que este año parece haberse quedado por el camino.

Fue el 11 de febrero, hace ahora algo más de un año, cuando se dio a conocer de verdad Isaac en LaLiga, cuajando una brillante actuación que provocó declaraciones elogiosas y mil rumores de todo tipo. El delantero sevillista, sobre el que hoy hay muchas miradas puesto que no acaba de arrancar en esta campaña y porque aún no ha logrado marcar ante su afición (los tres goles que ha firmado han sido en partidos como visitante, uno de ellos precisamente en el Metropolitano), anotó el gol con que el Sevilla derrotó al Atlético de Simeone, que no escondió su admiración hacia el jugador sevillano en la rueda de prensa posterior al partido.

Isaac, llegando el minuto quince de partido, llegó como un tiro para meter la cabeza más rápido que nadie en el segundo palo y conectar un balón suelto y meterlo en la portería de Gol Norte. El Sevilla después aguantó el tipo y se llevó los tres puntos, a la postre fundamentales para alejar los fantasmas del descenso, tarea para la que llegó al banquillo Quique Sánchez Flores como sustituto del nefasto Diego Alonso y para la que al lebrijano el club le dio dorsal del primer equipo una vez que Víctor Orta vio imposible traer a un fichaje del exterior, el francés Datro Fofana, lo que evitó que Isaac, que ya tenía un pie en una cesión a un equipo de Segunda, no acaba saliendo de la entidad.

“Se compenetra muy bien con En-Nesyri, es agresivo, trabajan bien. Tiene todo lo que un entrenador quiere de un delantero. Encima está marcando goles, no puedo más que mandar felicitaciones para el chico, porque está trabajando muy bien”, comentó Simeone, que semanas después dio el aviso a su club para que tantearan el fichaje del sevillista, que por entonces tenía una cláusula de rescisión asequible para un delantero, 15 millones de euros, aunque lo inquietante era la caducidad de su contrato, pues entraba en su último año en esta Liga (2025).

De la Fuente, en el palco

Aquella actuación también disparaba rumores sobre una posible llamada de la selección absoluta. Se acababa de lesionar Morata y Luis de la Fuente lo había visto todo desde el palco del Sánchez-Pizjuán. Tanta fuerza tuvo su irrupción que el seleccionador también tenía que referirse a Isaac sólo dos días después. “Es un chico que me encanta”, afirmaba convencido el entrenador en la Rinconada, en un congreso de periodistas deportivos. “La energía de los jugadores de cantera es algo que me apasiona. Isaac lo está haciendo bien, pero tiene que seguir mejorando y creciendo y cada día ser más exigente”, advertía.

Varios clubes se interesaron vivamente por el lebrijano con el reclamo sobre todo de que estaba a pocos meses de entrar en su último año de contrato, pero todo se fue enfriando, sobre todo tras un partido en Las Palmas en el que no estuvo afortunado. Su cláusula subió a 20 millones al jugar 15 partidos y finalmente en mayo renovó y desde entonces no ha marcado en Nervión. En enero pudo ir a la Roma pero todos decidieron que lo mejor era que siguiera en el Sevilla. El club quiere hacer un proyecto alrededor de él, pero necesita recuperar sensaciones, como las de aquel día ante el Atlético.