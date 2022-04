La imposible abstracción de los agravios por arbitrajes y VAR

27 de octubre de 2021. El Sevilla empata en Mallorca después de que Jaime Latre, por indicación del árbitro del VAR, anulase un gol postrero a Ocampos por presunta mano previa de Fernando, autor del pase. No es jugada inmediata de gol, pero... "El espíritu del VAR en principio era sólo para las jugadas claras y yo lo tengo muy poco claro después de haber visto la jugada 58 veces. Pero hay que aceptarlo, lo ha anulado y estamos tristes por perder dos puntos", dijo aquel día Julen Lopetegui, la primera vez que abordó el asunto en algo que parcía iba a ser puntual... Tras el partido con el Levante volvió a hacerlo.

El entrenador del Sevilla intenta abstraerse del VAR, los criterios de los árbitros para su aplicación y los propios arbitrajes, pero no puede... Desde Madrid ya le afean que esté siempre adoptando esa actitud quejumbrosa, quizá demasiado incómoda. Ante el Levante, volvió a hablar de ello.

En pleno contexto de sospecha sobre todo el sistema arbitral y del fútbol español por el escándalo de la Supercopa de España, gracias a las comunicaciones desveladas por El Confidencial entre Luis Rubiales y Gerard Piqué, las constantes quejas de Lopetegui durante toda la temporada parecen cobrar otro sentido. Que en tribunas capitalinas se critique su recelo también es un síntoma de que en este país molesta que se cuestione el sistema. Pero el sistema huele de lejos, hasta tal punto de que Hernández Hernández, en su comparecencia previa a su arbitraje de la final de la Copa del Rey, tuvo que poner la mano en el fuego por el arbitraje español. Así está la cosa...

El Sevilla no es segundo de la Liga y ni siquiera ha podido seguir la estela del Real Madrid por deméritos propios. La racha continua de lesiones, un análisis que merecerá un capítulo aparte cuando termine la temporada y ya ha sido prometido por Monchi, ha minado a un equipo con varios problemas de fondo, desde la falta de calidad física de su línea medular hasta la falta de gol de sus delanteros, pasando por una edad media elevada que también puede influir en las dolencias musculares, sin obviar un sistema de juego que ha sido muy cuestionado por la afición. Pero el VAR y los arbitrajes no han ayudado y esto ha coincidido, justamente, con el momento en que el Sevilla se ha postulado con fuerza a segundo de la Liga al menos.

La casuística es amplísima. En el Bernabéu explotó Monchi por el penalti de Alaba a Ocampos, que exageró la caída pero fue clarísimimamente trabado. Y tras el partido de Vallecas –gol anulado a Rafa Mir, penalti a Rafa Mir revisado y anulado por el VAR, gol de Bebé tras pisotón a Augustinsson– no se reprimieron ni Lopetegui ni José Castro. "Yo ya no sé opinar del VAR porque realmente no sé interpretarlo, nos habían dicho que las jugadas grises no entraban, así lo estaban haciendo muchas veces y hoy una jugada gris ya arbitrada se ha rearbitrado por el VAR", dijo el técnico.

Y el dirigente añadió luego: "Esta disparidad de criterio no ayuda a nadie". Castro, además, hizo comparaciones con otros arbitrajes a los tres grandes de la Liga. "A Koundé lo expulsa el señor González Fuertes porque ha dado dos puñetazos y resulta que no hay puñetazos y esta jornada vemos que hay puñetazos –del madridista Rodrygo al mallorquinista Kubo– y no expulsan a nadie. Y a Delaney lo expulsa por aplausos y este fin de semana en el Atlético de Madrid hay aplausos y no lo expulsan. Es increíble". Eso fue antes de la mano de Araujo en el área a centro de Martial en el Barcelona-Sevilla...

Lopetegui también incidió en ese agravio comparativo, después de que Cuadra Fernández obviara la falta y la segunda amarilla a Camavinga ante el Real Madrid. "Prefiero no hablar del árbitro hoy porque me iba a arrepentir si digo lo que pienso", dijo el técnico, que aun así no se reprimió. "Ante la duda no estamos teniendo fortuna, nuestros rivales directos sí, y tenemos que luchar contra todo eso y siendo conscientes de lo que no está en nuestra mano no lo podemos cambiar". Pero sigue hablando.

El guipuzcoano no puede abstraerse de los arbitrajes ni del VAR. Con todo el fútbol español bajo sospecha, en el Ciudad de Levante se vieron otras dos acciones raras. El VAR, sin tener en cuenta el fuera de juego de un rival que saltó ante Diego Carlos, sugirió penalti por manos de éste. Y el penalti pitado a Acuña... En fin.

"Estamos teniendo muy mala suerte en las decisiones. El Real Madrid tenía que haberse ido al descanso con diez el domingo, lo del día del Rayo fue tremendo... No sé, hay por ahí una clasificación sin VAR y salimos muy beneficiados, pero bueno, ha venido para ayudar y tenemos que aceptarlo pero hay que mejorarla porque no es para claroscuros. Es para jugadas claras", dijo Lopetegui tras el sufrido triunfo sobre el Levante, el primero a domicilio en tres meses y medio.

Fue el estadístico Pedro Martín, @pedritonumeros en Twitter, el que sacó esa clasificación que refirió el entrenador del Sevilla el jueves pasado, y que colocaba al equipo nervionense como líder de la Liga si se le sumasen los seis puntos que no sumó por rectificaciones del VAR. Correspondía a la jornada 28 tras el polémico partido en Vallecas (1-1).

Evidentemente, se trata de una clasificación ventajista, pues la herramienta acierta muchas veces, ha hecho en más de una ocasión justicia e incluso le ha dado al Sevilla también algún beneficio –no aprovechó aquel penaltito a Koundé en Pamplona, imposible de pitar sin VAR–. Pero lo que molesta a Lopetegui, a Castro, a Monchi, es el dispar criterio de su aplicación... cómo los grises se convierten en negro para el Sevilla y en blanco para esos rivales directos más afortunados. Y si encima el trasfondo es de sospecha por lo de la Supercopa... Monchi fue cáustico en Movistar tras lo de Camavinga. "No voy a hablar, mojaos vosotros". Opinen ustedes...