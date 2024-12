El Arrebato canta a la "leyenda viva" de Jesús Navas durante un concierto en Sevilla

El Arrebato, una de las figuras más queridas de Sevilla tanto dentro como fuera del ámbito futbolístico, ofreció un concierto el pasado 20 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). La cita formó parte de su gira "Una tarde cualquiera", un recorrido musical con el que sigue conquistando al público tras décadas de carrera.

El cantante, conocido por ser el autor del himno del centenario del Sevilla FC, volvió a demostrar su estrecha conexión con la ciudad, el equipo y su gente. Aunque el himno tiene un lugar especial en los corazones sevillistas, su música trasciende colores y pasiones deportivas, consolidándolo como un artista icónico de la cultura sevillana.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando interpretó el himno del centenario, una tradición que el artista mantiene en sus conciertos tanto en Sevilla como en otros rincones de España, convirtiéndose sea donde sea en un coro multitudinario.

Antes de entonar la emblemática canción, El Arrebato dedicó unas sentidas palabras a tres figuras clave del Sevilla FC: Antonio Puerta, José Antonio Reyes y Jesús Navas. Este último disputó su último partido como futbolista profesional ayer en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Si un millón de veces yo he cantado, o he interpretado este himno o esta canción, todas las veces se la he dedicado a Antonio Puerta, y me gustaría seguir dedicándoselo a él, a Reyes, y a la leyenda viva del Sevilla FC que se nos va, Jesús Navas", expresó el artista, desatando una ovación en el auditorio. El cantante tampoco se olvidó de los béticos presentes durante la noche del viernes en Fibes, a los que ofrecía su "cariño y amistad".