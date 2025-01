'Así fue la despedida de Jesús Navas', nuevo libro dedicado a la leyenda del Sevilla

Un mes después de la gala homenaje que el Sevilla brindó a Jesús Navas el pasado 30 de diciembre sale a la luz un nuevo libro sobre ese momento histórico en el que muchísimas figuras del deporte internacional se unieron a un tributo inolvidable. Así fue la despedida de Jesús Navas es el título de esta obra sobre la leyenda sevillista que acaba de editar Sevilla Press y está coordinada por los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal.

Se trata del mismo equipo que ya publicó justo antes de que colgara las botas El adiós de Jesús Navas. Y se trata de un nuevo homenaje de su familia, de sus compañeros, de aficionados y periodistas deportivos al jugador que mayor número de títulos consiguió para la historia del Sevilla: ocho entre cuatro copas de la UEFA Europa League, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y dos Copas del Rey durante sus 705 partidos oficiales como sevillista.

La compilación cuenta con más de un centenar fotografías del último partido de Jesús Navas en el Ramón Sánchez- Pizjuán y del acto de despedida la despedida del jugador en el mismo estadio el penúltimo año de 2024. Sus autores son los prestigiosos fotógrafos sevillanos Manuel Olmedo, Manu Gómez y Víctor Rodríguez.

La obra icluye textos y artículos de opinión del propio Jesús Navas, así como de su esposa Alejandra Moral, Pablo G. Casas Aljama, Luis de la Fuente, Alfredo Relaño, Cristóbal Soria, Pablo Blanco, Joaquín Caparrós, Pablo Alfaro, Javier Blázquez, Tito González Fernández, Fran Campos, José Antonio Sánchez Araujo, Rafael Pineda, Guillermo Rai, Pablo Borrallo, Luis Giménez Martínez, Teodoro Domínguez, Leonardo Muñoz, José Manuel García, Manolo Aguilar, Bartolomé Cabello y Félix Machuca.

Portada del nuevo libro dedicado a Jesús Navas por su despedida del fútbol. / M. G.

“No tengo palabras para explicar lo que me hicisteis sentir", dijo el homenajeado al final de aquella emotiva gala que atestó de familiares, amigos, veteranos y sevillistas el Sánchez-Pizjuán. "No puedo expresar la felicidad que hoy siento por el trato que me disteis en la que ha sido mi última cita con ustedes. Afición, gracias eternas. Quiero también agradecer a toda la organización del Sevilla F. C. por el excelente trabajo que vienen realizando en mi despedida. El esfuerzo y el cariño con que lo hacen me hace muy feliz y me hace sentir orgulloso de su compromiso con nuestro Sevilla FC. Por último, agradecer al RC Celta y al equipo arbitral su comprensión y sensibilidad por dejar despedirme de mi gente. Gracias a todos y gracias por tratarme con tanto cariño. Vamos mi Sevilla", concluyó.

Con España se proclamó campeón del mundo en 2010, de la Eurocopa en 2012 y 2024 y de la UEFA Nations League en 2023. Y hay que sumarles también a esos títulos los tres que logró con el Manchester City entre 2013 y 2017, año en que regresó al Sevilla. A saber: la Premier League 2014 y dos Copas de la Liga (2014 y 2016).

De su palmarés en sus clubes destacamos que con el Sevilla ha ganado dos Copas del Rey (2007 y 2010), una Supercopa de España (2007), dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2006) y dos Europa League (2020 y 2023) y con el Manchester City un Premier League (2014) y dos Copas de la Liga de Inglaterra