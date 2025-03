La Audiencia desestima el recurso de Del Nido por la querella no admitida contra Castro

La estrategia de José María del Nido Benavente es recurrirlo absolutamente todo y presentar demandas por todo. De ahi que sus enemigos contabilicen las negativas jurídicas (que no tienen por qué ser derrotas) que acumula. Debe ser parte de la estrategia, como ha quedado dicho, porque hay veces que quizá el ex presidente no se para a pensar, o nadie se lo advierte, si compensa acudir tanto a los juzgados.

Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso que sus abogados, a petición suya claro, presentaron contra la decisión de un juzgado de no admitir a trámite la querella que el ex presidente interpuso contra José Castro como presidente del Sevilla por no dejarle votar en la Junta de Accionistas de 2022. Es de presuponer que es por pura coherencia jurídica. El caso es que, como era de esperar, la otra parte ha tardado cero coma dos en airear esta nueva "derrota" en los juzgados del máximo accionista, que sigue esperando su momento y prepara la nueva petición de medidas cautelares para asegurarse judicialmente que el consejo de administración no pueda negarle el voto en la próxima Junta Extraordinaria del 27 de marzo, que está aquí mismo ya.

El fallo de la Audiencia no le dice a Del Nido Benavente claramente que no, le dice, más bien, que de momento no, y que ya se verá. "Las cuestiones que (el requiriente) planteó en su demanda ante la jurisdicción mercantil, sustancialmente idénticas a las que desgrana en la querella, tienen un alcance no definitivo, sujeto a controversia y que requerían un análisis complejo y detenido".

El asunto, como reza en la resolución de la Audiencia, va para largo y es complejo. De momento en la próxima Junta se está a la espera de ver cuál es el papel que toma el socio americano, que parece tener una bicefalía bien diferenciada. La aseguradora, que negocia con Pérez Solano (que fue la que acudió a la última Junta representada por Juan de Dios Crespo), y otra que en principio representaba Andrés Blázquez en nombre los socios que forman 777 Partners. La primera dio marcha atrás en la última Junta cuando Del Nido le sacó los papeles y los compromisos firmados en el acuerdo de colaboración y representación. Por eso se abstuvo en la primera votación y luego se ausentó cuando la primera intención era votar contra los intereses de Del Nido Benavente y a favor del consejo.

E incluso aparte de ello, habrá que ver si la mesa sigue negando el voto al máximo accionista articulando vericuetos jurídicos que bordean la legalidad (en la interpretación está la clave) de lo que marca la Ley de Sociedades de Capital.