Badé confirma que seguirá en el Sevilla: “Me quedo”

Loïc Badé ha confirmado su deseo de continuar en el Sevilla: “Me quedo”, sentenció el francés en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el partido ante el Villarreal. Pese a mostrarse sin ganas de hablar después de cosechar la primera derrota de la temporada en el debut en casa, el central del Sevilla reafirmó su postura tras rechazar una propuesta del Stuttgart de la Bundesliga, donde iba a jugar la UEFA Champions League la próxima temporada. El medallista olímpico en París 2024 quiere continuar en el club en la que será su tercera temporada tras llegar en el mercado invernal del curso 2022-23: “Yo me siento bien aquí. Siento que tengo que quedarme aquí. Me quedo. Vamos a hacer una buena temporada. Tengo mucha confianza en el proyecto. Sí, claro, me quedo”, explicó el ex del Stade Rennes. Ahora tiene la compleja tarea de dar solidez defensiva a una zona del campo que está siendo la más señalada y que le está costando puntos al equipo.

Los fallos defensivos y el sistema de García Pimienta

Badé se marchó decepcionado del Sánchez-Pizjuán tras un partido que consideró como “bueno” por parte del Sevilla, pese a perder ante el Villarreal en el 95 por un fallo defensivo. Explicó que fueron los “detalles” los que marcaron la diferencia una jornada más en contra del equipo hispalense para no sacar los puntos comienzan a preocupar en la tabla y podría echar en falta dentro de varios meses. Eso sí, Badé puso el foco en el aspecto a mejorar, la mentalidad durante el encuentro: “Tenemos que mejorar, más concentración y hablarnos más. Hemos hecho muy buenas cosas. Hay que seguir trabajando estando juntos", explicó el galo.

Badé también aprovechó para hablar de su nuevo entrenador, el quinto en menos de dos años desde que aterrizó en el aeropuerto de San Pablo, Xavi García Pimienta. El francés confirmó que tiene confianza en su estilo de juego y en el trabajo que viene desempeñando el técnico catalán desde que comenzó la pretemporada, aunque el francés no lleva ni quince días a sus órdenes al perderse toda la pretemporada por los Juegos Olímpicos: “Tenemos mucha más confianza en el juego, pero tenemos que mejorar porque el objetivo es ganar partidos. Tenemos que jugar para ganar y vamos a hacerlo. No queríamos un empate, pero así es el fútbol. Vamos a levantar la cabeza y seguir trabajando”.

También fue un partido especial para Badé, especialmente, al inicio del mismo. El jugador fue homenajeado antes del comienzo del encuentro por su título con la selección olímpica de Francia en los últimos Juegos. Junto a Juanlu Sánchez, quien le arrebató el oro en la final, Jesús Navas y Gonzalo Montiel, recibió el obsequio del club en reconocimiento a sus éxitos internacionales. También, el Sevilla tuvo el detalle de hacerlo con Álex Baena, Ilias Akhomach y Ayoze Pérez.