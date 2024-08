El Stuttgart se cansa de esperar a Badé y ya busca otras opciones

Una de las razones de la salida sin fijo de traspaso y apenas bonus de rendimiento de Acuña está en la falta de oferta formales por otros futbolistas del Sevilla. El club de Nervión está muy acuciado por el límite salarial, como demuestra que por primera vez en su historia no pudiera inscribir a un fichaje para el inicio de la Liga.

La prueba de que no llegan ofertas es que el Stuttgart ya ha desistido de pujar por Badé. Si bien en el Sevilla no tenían constancia de una oferta firme de los alemanes, sí que tenían conocimiento de un fuerte interés, que podría propiciar la negociación para su traspaso. Pero no se dará porque el subcampeón olímpico se ha negado a jugar en Alemania.

El Stuttgart es el vigente subcampeón de la Bundesliga, logro que consiguió en la última jornada, gracias a la derrota del Bayern Múnich, y por tanto juega la Liga de Campeones. Pero ni el hecho de que llamara a su puerta un equipo Champions ha convencido a Badé.

Tanto es así que desde Alemania ya se anuncia que el club alemán ha renunciado a seguir esperando o a convencer al internacional francés y que, por lo tanto, ya está buscando otras opciones para reforzar el eje de su defensa.

Según el periodista alemán de Sky Sports Florian Plettenberg, el Stuttgart "se ha retirado de las negociaciones por Loïc Badé y no podrá fichar al central de 24 años procedente del Sevilla. La decisión se tomó hoy". Por ello, el Stuttgart está "explorando más opciones en esa posición hasta el día de la fecha límite".

Esta realidad también ha impelido al Sevilla, que estaba necesitadísimo de liberar masa salarial para inscribir a Iheanacho, a aceptar la oferta a la baja del River Plate por Acuña. Ya no hay esa urgente necesidad, aunque la economía del club aún requiere ingresos extras, todos los que sean posibles.

De momento, el Stuttgart ya no es un peligro para la defensa de García Pimienta, que tiene en Badé al central de más garantías. Ya, incluso el defensa de más garantías tras la salida de Acuña. De aquí al viernes 30, el club aún espera tener ese ingreso por Montiel, un futbolista que no cuenta y que también liberaría un montante importante de la masa salarial. Pero del Nottingham, por ahora, no hay noticias...