Badé, contra el contexto incierto: "Si podemos estar en Champions o Europa vamos a intentarlo"

Loïc Badé fue la buena noticia, junto con el regreso de Suso, en el inicio de los entrenamientos del Sevilla esta semana. El central francés está ya disponible para García Pimienta, que lo podrá alinear el viernes en Vitoria, como severó, tras dejar atrás una leve lesión muscular. "Me encuentro muy bien. Vuelvo con el grupo, tengo muy buena sensación. Son buenas noticias para mí, he renovado con el Sevilla FC y estoy muy contento", dijo.

El defensor galo fue el protagonista de la rueda de prensa intersemanal que ha implantado el departamento de comunicación del Sevilla ante la ausencia de competición europea. Y esta semana hay otro aire tras el triunfo sobre el Getafe. "Fue muy importante para nosotros (ganar el sábado). Siempre jugamos bien, hacemos cosas buenas, pero no sacamos puntos. Ahora lo hemos hecho y vamos a tener mucha más confianza en los próximos partidos", según dijo.

El viernes en Mendizorroza llega la hora de ratificar ese alivio que supuso el triunfo del sábado: "Afrontamos el partido con mucha más confianza tras haber ganado contra el Getafe. Hay que seguir así. La primera victoria fuera de casa también va a venir, seguro".

"Solamente necesitamos confianza. Hemos dejado solamente dos porterías a cero, pero tenemos muy buenos jugadores y sólo tenemos que trabajar", añadió sobre la posibilidad de lograr cuanto antes el primer triunfo fuera.

Ofertas suculentas rechazadas

Badé fue preguntado también por las razones que lo llevaron a renovar con el Sevilla, desechando ofertas importantes, sobre todo la del Stuttgart. También la tentativa de la Roma. "Primero porque he cambiado muchas veces de club desde que soy profesionales y aquí me siento muy bien. Necesitaba estabilidad en un sitio en el que me sintiera bien, y por eso estoy aquí".

¿Entonces ha encontrado un hogar en Sevilla? "Sí, sí. Me siento muy bien aquí, es para mí como una casa el Sevilla y es el mejor sitio para intentar dar el máximo nivel que puedo ofrecer".

Tan a gusto está el subcampeón olímpico que se mostró ambicioso pese a la situación de incertidumbre en una temporada de transición. "El objetivo es ambicioso, pero el primer objetivo es dar alegría a nuestra gente, es lo más importante. Tenemos buenos jugadores y tenemos que devolver el amor que nos dan. Y después, si podemos estar en Champions, en Europa o lo que sea, vamos a intentarlo".

El gol y el rol de Jesús Navas

Fue preguntado el internacional galo por lo que significó el gol de Jesús Navas. "Es una muy buena noticia para el grupo, Jesús Navas es el más viejo del equipo, pero demuestra en todos los partidos que puede ayudarnos y demuestra que lo necesitamos. Es muy buen jugador y es una muy buena noticia para él y para toda la gente".

¿Y apostaría por su continuidad a partir de diciembre? "Al equipo le gustaría que siguiera, es muy buen jugador. Pero él es el que elige y hay que respetar su decisión".

También habló de él mismo como un futuro capitán, una referencia del Sevilla sin llegar al inalcanzable mito de Navas. "Si pudiera serlo (capitán del Sevilla) voy a hacerlo, aunque hay otros muy buenos futbolistas ahí".

Línea adelantada y salida de balón

García Pimienta quiere un equipo valiente en su disposición en el campo, con la línea adelantada, y una buena salida del balón. Badé acepta ese reto. "Me siento muy bien con lo que pide el míster. Después los otros jugadores pienso que también. El míster quiere que juguemos desde atrás, pero si no podemos, que lo hagamos directamente por arriba. Tenemos que pensar. Toda la gente tiene que jugar, pero si no podemos, lo hacemos hacia delante y ya está".

Decepción en su primera citación con Francia

La primera llamada para la selección absoluta de Francia resultó decepcionante para Badé, que tuvo que volverse lesionado. Pero él no pierde el ánimo. "Yo intento ser positivo. Fue una muy buena noticia. Después lesionarse en un momento así no es fácil. Pero la lesión fue muy pequeña, sigo trabajando y voy a dar todo para volver a la selección absoluta".

Por último, hizo un llamamiento al sevillismo para que aparte sus críticas a la directiva del apoyo al equipo. "Necesitamos de nuestra gente. Confianza. Cuando están pitando, pienso que es al presidente... Claro que nosotros queremos que estén con nosotros. Yo entiendo perfectamente por qué están enfadados, pero si están con nosotros será mejor".