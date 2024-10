Barcelona-Sevilla: La quimera en la 'alma mater' de García Pimienta

En el currículum de Xavi García Pimienta lucen lustrosos los 28 años que pasó en su universitas futbolística, el Fútbol Club Barcelona, entre los nueve que pasó como jugador canterano y los 17 como técnico de base en La Masía. Se trata de la alma mater del técnico barcelonés, la universidad que fue su madre nutricia, que es la traducción correcta de la locución latina que hogaño muchos convierten en espurio latinajo. El técnico recordó ese aprendizaje durante su comparecencia previa al encuentro del Sevilla en Montjuïc, adonde se ha instalado la academia azulgrana por las obras en el Camp Nou.

Allí, en la alta montaña barcelonesa, estuvo a punto de dar un susto García Pimienta hace unos meses con la Unión Deportiva Las Palmas. Y ese partido debe estar rondando por su cabeza como referencia para lo que debe hacer el Sevilla hoy. Sucede que el Sevilla es distinto a Las Palmas y que García Pimienta está nutriéndose de una nueva madre, la de la universidad de la realidad versión hispalense.

La presión institucional y el proyecto de "regeneración"

La presión tremenda que existe siempre en Nervión se ha elevado a la máxima potencia ante la situación de auténtica guerra civil que vive en los últimos años el sevillismo. Una guerra con múltiples frentes que necesita la artillería de los puntos en juego para defender el proyecto de “regeneración del club” que lidera José María del Nido Carrasco apoyándose en Víctor Orta y... en García Pimienta. Pero con la impenitente oposición del irredento José María del Nido Benavente. Es decir, que el Sevilla juega mucho más que un partido de fútbol cada vez que afronta una cita liguera, sea en Mendizorroza, en San Mamés o en Montjuïc.

Onces probables. / Infografía / E.F.

Esa tremenda presión, asfixiante hasta el ahogamiento salvo cuando se producen resultados positivos, y la alta responsabilidad de García Pimienta en su mayor reto profesional, han impelido al técnico a ir moldeando su manual a la realidad de la plantilla de un Sevilla mucho más vertical que lo fue aquella UD Las Palmas que resistió ante el Barcelona pese a la temprana expulsión de su portero Álvaro Valles. Raphinha, erigido en capitán de este rejuvenecido Barça por galones y calidad, tumbó con su solitario gol la resistencia amarilla.

Y hoy García Pimienta querrá emularse a sí mismo mejorando aquella puesta en escena en su primera vuelta a su academia futbolística con otras armas. Cuenta, por ejemplo, con dos extremos que están destacando en las estadísticas de la Liga por su capacidad para romper líneas con su velocidad en conducción y su capacidad de regate: Lukébakio y Ejuke.

La confianza que da la mejor racha

Con ellos el Sevilla logró la mejor racha de resultados desde que el barcelonés está al mando: los triunfos ante Getafe, Valladolid y Betis con la derrota en Vitoria y el empate en Bilbao salpicando los partidos caseros. Ahora llega el primero de dos partidos a domicilio y hay que ver qué respuesta dará este Sevilla que a través de sus protagonistas habla de confianza y fortaleza mental.

El problema es que el Sevilla, con mejores equipos y situaciones institucionales mucho más estables, no ha solido rascar bola en el Camp Nou, ahora Montjuïc. Y además, lo recibirá un Barcelona que se presenta como fortísimo líder tras haber perdido sólo un partido -difícil de asimilar cómo el Osasuna de ayer fue capaz de golearlo- por ocho rutilantes victorias.

Además, llega recuperando efectivos: ya reapareció De Jong y deben hacerlo hoy Fermín, Gavi, Dani Olmo... y Lamine Yamal tras ser liberado por la selección española por una contractura. Y no es esperable que esté distraído con la Champions. En el Sevilla, con la baja de Nianzou por sanción y la de Saúl por lesión, no hay altas que compensen las de su rival. Vuelve Sow, habrá evolucionado Lokonga y Peque estará también motivado con la vuelta a su hogar de cantera justo tras su estreno goleador en la sub 21. Poca cosa ante la quimera.