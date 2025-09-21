Batista Mendy consigue, al fin, que los balones divididos se compitan

El Sevilla sumó en Vitoria un triunfo incontestable (1-2) que impulsa el proyecto de Matías Almeyda con la aportación estelar de Alexis Sánchez, autor del gol decisivo con toque de calidad a pase de Carmona. Tres puntos que se cimentaron más que nada en el bloque y en el fútbol de equipo en el que sobresalieron jugadores muy importantes por su trabajo, como Isaac, Vargas o Batista Mendy.

Batista Mendy | Tiene brío y eso hace que el balón dividido al fin se compita

El francés es dinamico y fuerte a la vez, tiene velocidad de reacción pese a su altura y ese brío hace que al fin el Sevilla pueda competir los balones divididos y gane más de uno. Agoumé tiene otras virtudes y en esa posición esa chispa que tampoco posee Gudelj es fundamental. Además, sabe dársela al amigo.

Rubén Vargas | No sólo fue el golazo, lanzó a Carmona en el 1-2 y fue siempre la referencia ofensiva

El suizo está en un momento dulcísimo y no hay más que ver los números. Antes del parón dejó dos asistencias en Montilivi y en Mendizorroza guardó para la hemeroteca un soberano gol tras robar en el centro del campo y emular a Maradona. Pero no sólo eso, lanzó a Carmona con un toque para atraer a Diarra en el 1-2 y quiso siempre el balón para él.

Isaac protege el balón ante dos rivales en el Alavés-Sevilla. / L. Rico / efe

Isaac Romero | Esta vez no marcó, pero hizo un partido inteligente

El lebrijano ayudó muchísimo y sobre todo lo hizo en fases del partido en las que el Sevilla estaba sufriendo. Tuvo el balón, lo llevaba a zonas en las que descongestionaba el juego y lo aguantaba y lo soltaba con criterio según interesara. Además, le dio un sensacional pase de gol a Alfon que el albaceteño no aprovechó.

Marcao | Quedó muy señalado en el penalti y seguirá restando con esa forma de ir al límite

Es curioso que todos los técnicos, en sus inicios, se afanen en recuperarlo y Almeyda no ha sido menos. Ante el Elche hizo un partido interesante, pero Coudet impidió que saliera y lo aculó con dos puntas fijos. Se retrató en el 1-1, primero al no atacar el balón en el aire y luego al tirarse encima de Vicente. Y ese ir al límite seguirá costando puntos.