Batista Mendy: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Decíamos este mismo domingo que las malas noticias nunca vienen solas. Al Sevilla Fútbol Club lo bajó de la nube en la que estaba tras la victoria frente al Fútbol Club Barcelona un golpe de realidad a manos del RCD Mallorca, que remontó el tanto inicial de Rubén Vargas para llevarse los tres puntos de un Ramón Sánchez-Pizjuán que cuenta muy a la baja las alegrías de los suyos en casa. A este traspiés liguero hay que sumarle la lesión confirmada de César Azpilicueta, que tuvo que abandonar el choque en los primeros compases del mismo tras sentir un dolor muscular que le impidió continuar. Sin embargo, parece que la mala suerte del combinado hispalense no ha quedado ahí, pues apenas 24 horas después de conocerse el alcance de las molestias del navarro, un nuevo jugador se ha unido a la enfermería sevillista.

Hablamos de Batista Mendy, quien borró las dudas de su llegada con buenas actuaciones en el centro del campo blanquirrojo. Cedido por el Trabzonspor de la liga turca, el francés ha sido uno de los pilares en los que Matías Almeyda ha basado su once de gala tras el cierre del mercado de fichajes. La oportunidad de mercado que se le presentó a Antonio Cordón con el mediocentro, que tiene una opción de compra cuando acabe su préstamos en la capital andaluza, estaba dando sus frutos al lado de un Lucien Agoumé que continúa consolidándose en su tercera temporada como futbolista del Sevilla.

Bonini da instrucciones a Mendy junto a Marcao y Januzaj, tres ejemplos de la gestión de Almeyda. / Juan Carlos Vázquez

La lesión de Mendy ha sido una absoluta sorpresa para la hinchada nervionense, que se ha encontrado con la noticia en la nota de entrenamiento que el Sevilla Fútbol Club ha publicado esta misma tarde. Según ha informado la entidad hispalense a través de su página web, el francés sufre dolencias los aductores del muslo izquierdo, algo que lo tendrá fuera de los terrenos de juego durante las próximas dos o tres semanas según ha podido saber Diario de Sevilla. Este tiempo de baja es muy similar al de César Azpilicueta, cuyo regreso está planeado para el choque frente al Club Atlético Osasuna del próximo 8 de noviembre. Por suerte para ambos, hay un parón de selecciones tras dicho partido, por lo que tendrían tiempo para reincorporarse tranquilamente de alargarse sus problemas.

Además del propio futbolista, el más perjudicado es un Matías Almeyda que pierde para los partidos ante Real Sociedad, Toledo y Atlético de Madrid, todos lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, a un Mendy que ha sido indiscutible desde que aterrizase en Nervión. El único choque en el que el centrocampista salió desde el banquillo fue ante el Villarreal, ya que el técnico bonaerense se vio obligado a realizar cambios al ser jornada intersemanal. Frente al Fútbol Club Barcelona, el galo disputó 73 minutos, que sumados a los 90 del duelo contra el Mallorca acumulan un total de 452, siendo el noveno futbolista de la plantilla con más tiempo sobre el verde en lo que va de temporada.