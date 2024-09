Bono no descarta volver al Sevilla en el futuro: “Nunca se sabe”

Yassine Bono, uno de los mejores portero de la historia del Sevilla, si no el mejor -al ser el único ganador del Trofeo Zamora de la historia del club-, ha hablado sobre su exequipo durante la actual crisis institucional y deportiva que atraviesa la entidad de Nervión. El bicampeón de la Europa League no ha querido ser negativo ni con el proyecto de García Pimienta ni tampoco con la situación del club. Bono asegura que el Sevilla debe ir “pasito a pasito” y continuar con el proceso de “reestructuración” deportiva en el que se encuentra inmerso el equipo nervionense, tal y como ha contado en una entrevista para Marca. Asimismo, el marroquí tampoco ha cerrado la puerta a regresar al Sevilla, ya sea como jugador o una vez finalizada su carrera deportiva.

El exportero del Sevilla no descarta su regreso a Nervión

El Sevilla, tras perder la Supercopa de Europa ante el Manchester City en el verano de 2023 -hace poco más de un año- traspasó a Yassine Bono a la liga saudí por más de 20 millones de euros. Concretamente al Al-Hilal de Neymar, donde se ha convertido en una pieza clave de su llegada. A sus 33 años todavía le restan dos años más de contrato en Riad, pero no ha descartado ni la opción de volver a Europa una vez finalice su contrato ni tampoco la de volver a jugar en el Sevilla o de regresar al club de otra forma: “Nunca se sabe qué pasará y ahora intento disfrutar esta etapa en Arabia Saudí, y dar mi mejor versión. Veremos qué pasa en el futuro. No veo techo aquí aún. Intentaré dar lo máximo en este club de altísimo nivel y a partir de ahí, cuando pase el Mundial 2026, ya veremos, depende de muchas circunstancias. Hay muchas sorpresas en los mercados de fichajes y el fútbol es todo muy distinto a antes”, explicó Bono durante su entrevista.

Bono da una orden en el Sevilla-Getafe. / AFP7

Asimismo, el guardameta nacido en Canadá, aunque internacional por Marruecos, reconoció que le guarda un especial cariño a la ciudad de Sevilla, como si fuera un segundo hogar para él: “Es un lugar que me marcó y que siempre estará ahí para toda la vida. En Sevilla nació mi hijo y fue donde alcancé un nivel muy bueno tanto individual como colectivamente. Teníamos un equipo muy fuerte y pudimos competir contra los mejores de Europa durante cuatro años”, explicó el portero.

Su vinculación con el Sevilla y su "acento" andaluz

Tanta es su vinculación con la capital de Andalucía que incluso ha reconocido que no ha perdido su “acento” sevillano. Allí, en el Al-Hilal de Neymar, Koulibaly o Joao Cancelo, también se encuentra Juan José Jiménez, quien fuera el doctor del Sevilla durante muchos años y coincidió con Bono durante las primeras temporadas de Julen Lopetegui en el Sevilla: “Tengo dos sevillanos en el cuerpo médico de Hilal y eso hace que no se me quite, pero sí, fui muy feliz allí”, explicaba el magrebí sobre su castellano con acento del sur.

Bono, un año después de su marcha, también habló sobre el actual proyecto del Sevilla con la llegada de García Pimienta. Desde su marcha -cuando todavía dirigía el club José Luis Mendilibar-, han pasado hasta tres técnicos más. Ahora, con el catalán en los mandos de la primera plantilla del Sevilla, aseguró que la entidad rojiblanca debe tener paciencia e ir “pasito a pasito” para conseguir los objetivos de la temporada: “Todos entendemos que el Sevilla ahora está en reconstrucción y a partir de ahí el club debe ir creciendo pasito a pasito para ser lo que fue en el pasado”, explicó Yassine Bono.