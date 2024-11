Más que un parón, una parada vital para el Sevilla

Si hay un equipo al que le ha venido el parón de noviembre como aceite a las espinacas ése es el Sevilla. Xavi García Pimienta se ha colocado en el foco de las críticas por la gestión realizada en los dos últimos partidos. Al técnico barcelonés ya se le cuestiona la manera en la que lee los partidos y la tardanza en realizar giros tácticos. Pero es cierto que su equipo ha estado muy condicionado por media docena o más de bajas. Siete hubo en Leganés: Nyland, Badé, Nianzou, Saúl, Suso, Ejuke e Idumbo. En particular, el equipo se le ha caído por falta de solidez desde la doble lesión de Badé y Nianzou en el último triunfo, en Cornellá, más allá de la obvia carencia de gol. Y éstos ya estarán disponibles para regresar al once tras el parón.

La gran noticia del primer entrenamiento de esta primera semana de parón fue ver entrenándose con el grupo al dúo de centrales llamado a ser hegemónico esta temporada, los susodichos Badé y Nianzou. Es tiempo de sumar todas las energías posibles en la necesaria reacción del equipo tras dos derrotas consecutivas que han hecho mucho daño. Es tiempo de recuperar lesionados. También de hacer una reflexión interna sobre el motivo de las lesiones y de recomponer el modelo de juego. Y en la rampa de salida de la recuperación está también Saúl, un futbolista fichado para erigirse en un líder sobre el césped gracias a su veteranía y su jerarquía, algo que no ha podido demostrar hasta ahora.

Saúl debe ser el próximo en unirse

Era esperada ya la presencia de Badé y Nianzou, que habían solidificado la estructura defensiva del equipo formando collera, dado que durante la semana pasada ya empezaron una nueva fase de recuperación realizando ambos trabajo sobre el césped. Saúl debe ser el próximo en reincorporarse al grupo, pues también la semana pasada empezó a hacer trabajo de campo, aunque su lesión es más grave y necesitará más tiempo para readapatarse a la competición.

El equipo ha echado de menos a los tres y los centrales ya estarán disponibles para la vuelta de la competición, el domingo 24 de noviembre a las 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Rayo Vallecano. El siguiente partido también será en casa, el lunes 2 de diciembre frente al Osasuna. En el primero o en el segundo de los dos encuentros ya debe reaparecer Saúl para darle cohesión a un centro del campo en el que apenas Lokonga responde a las expectativas y en el que Agoumé ha quedado tan estigmatizado como Marcao en el eje de la zaga.

Saúl se lesionó el 24 de septiembre frente al Valladolid. Salió cojeando del campo y se temió una lesión grave que confirmó el parte médico: lesión de alto grado en el bíceps femoral izquierdo. Entonces se estimó que podría volver en unos dos meses si la evolución era positiva. Y justo se cumplen dos meses el día del Sevilla-Rayo.

Nyland para más adelante

En estas dos semanas de parón debe avanzar en su proceso de readaptación a la competición el ilicitano. Aunque no se puede hacer un paralelismo entre su caso y el de los dos centrales franceses, dado que el mediocampista ha estado más de un mes alejado de la competición después de sufrir la lesión más grave y más larga de toda su carrera deportiva. Dependerá de cómo avance en su readaptación para que pueda reaparecer frente al Rayo.

Otro futbolista que debe aprovechar este tiempo de receso de competición para recuperarse de su lesión es Nyland. Se lesionó también en Cornellá junto al dúo de centrales pero su dolencia fue de más gravedad: esguince de grado 2 en lateral interno de la rodilla. No llega al Rayo y difícilmente estará disponible ante Osasuna, por lo que la previsión más optimista es que vuelva en el Metropolitano, el día de la Inmaculada. Su vuelta también es necesaria.

Carmona no va con la sub 21

Frente a la incorporación al grupo de Badé y Nianzou, José Ángel Carmona sufrió una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo en Leganés que obligó a García Pimienta a sustituirlo al final del encuentro por Juanlu. El defensor del Viso del Alcor había sido citado por Santi Denia para los próximos amistosos de la selección sub 21 pero no acudirá a la convocatoria.

Sí estarán en cambio los otros dos internacionales españoles sub 21 del Sevilla: el habitual Juanlu y Kike Salas, que estrena convocatoria con la segunda selección nacional. Carmona es un fijo en el lateral derecho y su lesión sería otro contratiempo inesperado. Pero no parece que se más allá de una simple sobrecarga. Por ahí no hay temor.