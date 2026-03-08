Búscate en las fotos del Sevilla FC - Rayo Vallecano

El Sevilla y el Rayo Vallecano llegan a la cita del Ramón Sánchez-Pizjuán empatados a puntos en el encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga. El partido estará dirigido por el gallego Muñiz Ruiz, mientras que el encargado del VAR será el tinerfeño Jesús Trujillo.