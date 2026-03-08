Búscate en las fotos del Sevilla FC - Rayo Vallecano

El Sevilla y el Rayo Vallecano llegan a la cita del Ramón Sánchez-Pizjuán empatados a puntos en el encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga. El partido estará dirigido por el gallego Muñiz Ruiz, mientras que el encargado del VAR será el tinerfeño Jesús Trujillo.
1/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
2/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
3/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
4/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
5/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
6/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
7/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
8/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
9/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
10/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
11/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
12/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
13/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
14/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
15/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
16/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
17/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
18/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
19/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
20/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
21/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
22/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
23/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
24/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
25/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
26/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
27/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
28/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
29/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
30/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
31/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
32/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
33/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
34/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
35/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
36/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
37/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
38/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
39/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
40/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
41/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
42/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
43/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
44/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
45/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
46/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
47/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
48/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
49/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
50/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
51/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
52/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
53/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
54/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.
55/55Búscate en las fotos del Sevilla fc - Rayo/A.P.