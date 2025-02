El calvario de Kike Salas: “No se ha arrugado en momentos muy difíciles”

No han sido fáciles estos últimos para Kike Salas. El central de Morón del Frontera está viviendo un curso complicado en la que es su primera temporada como jugador de la primera plantilla del Sevilla a todos los efectos. Un curso que debería ser brillante e ilusionante para él, al hacerse un hueco entre los planes de García Pimienta como titular indiscutible, recibir la llamada de la selección española sub 21 o renovar con el club de su vida hasta junio de 2029. Sin embargo, los problemas extradeportivos, y judiciales, han ensuciado su gran proyección que estaba teniendo en el Sevilla. El pasado mes de enero Kike Salas fue detenido por la Policía Nacional por un presunto delito de apuestas ilegales por forzar tarjetas amarillas. Un tema que sigue todavía en los juzgados y, de momento, paralizado e incluso archivado por parte de la RFEF. Pero, pese a ello, que no deja rodearle allá de donde va. De hecho ya vivió un capítulo desagradable en el Montilivi por parte de la afición del Girona.

La temporada de Kike Salas

Contra todo esta situación, Kike Salas, ahora como central nuevamente -su posición natural- está tirando de la 'casta y coraje' caracteristica del Sevilla, convirtiéndose en un indiscutible para la defensa de García Pimienta a sus 22 años por delante de Gudelj y Marcao. El de Morón de la Frontera acumula ya varios partidos a un nivel muy alto, tanto en sensaciones como en estadística. Más allá de su gol ante el Mallorca, Kike Salas firmó una brillante actuación con 7 despejes, 2 intercepciones, 5 entradas y 6 de 6 duelos ganados posibles, además de opacar por completo a Muriqi, delantero bermellón. Un encuentro, como el de Juanlu en el José Zorrilla, de consagración y liberación ante todo lo que lleva a sus espaldas.

Víctor Salas y el sufrimiento interno de Kike

Tras el encuentro entre el Sevilla y el Mallorca Víctor Salas, exjugador y tío de Kike, habló en Radio Marca sobre el encuentro del joven canterano sevillista y lo que llevaba encima: “Pues con mucha alegría y un subidón. Eso en el minuto 46, casi la última falta que ha regalado el Mallorca y que quede el balón ahí y que esté en el sitio y la meta con el alma. La verdad que me hace muy feliz por Kike, me hace muy feliz por el Sevilla porque necesita este gol. Este gol le va a dar mucha alegría, pero sobre todo le va a dar volver a ilusionarse”, afirmó el exjugador del Sevilla.

Víctor Salas, persona de máxima confianza de Kike, afirmó que ha vivido meses muy complicado en lo personal, pero que por su personalidad lo ha llevado hacia adelante pese al juicio público que se le ha hecho: “Momentos muy difíciles, no se ha arrugado, al revés. Yo creo que él ha venido hasta bien para decir aquí estoy yo, voy a hablar en el campo y que resuelvan en los juzgado de cosas que se le acusan, se le nombra y que ya le han puesto el San Benito sin tener ni una prueba fehaciente. Una opinión pública es así y se ha acontecido de esa manera. Admirar que en los momentos difíciles se aprieta, tiene ese ADN y ese carácter que le va a hacer darle mucha alegría, que le va a hacer volver a la Selección Sub-21 y que le va a hacer ser un gran central en nuestro Sevilla o, si Dios quiere, en una venta que le pueda facilitar Sevilla el hecho de crecer”, aseguró Víctor Salas.

A la espera de novedades

Por último, Víctor Salas afirmó que están a la espera de noticias por parte de los juzgados para aclarar toda la situación: “De momento está muy tranquilo, esperemos por el bien de él y por el bien de todo nuestro alrededor y sobre todo del Sevilla que se archive lo antes posible por la jueza y antes de eso estaremos totalmente respetuosos, tranquilos”, concluyó