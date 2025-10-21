Caparrós inaugura la exposición del estadio Sánchez-Pizjuán: "Nadie nos regaló nada"

Joaquín Caparrós, como presidente honorífico del Sevilla, y Javier Terenti, miembro del Área de Historia del club, presentaron este martes la inauguración de la exposición temporal dedicada al 50º aniversario de la terminación del Ramón Sánchez-Pizjuán. Se trata de la primera de las muestras que el club organizará en esta temporada en el antepalco del mítico coliseo sevillista, "el templo de Nervión y orgullo de todos los sevillistas", según dijo el utrerano. Se cumplen este octubre 50 años del cerramiento del recinto, con la terminación de las gradas altas de Gol Sur, terminada en septiembre de 1975, y la de Gol Norte, en octubre de aquel año.

El presidente de honor sevillista ensalzó el esfuerzo del sevillismo por ayudar a levantar su casa. "Esta obra es gracias al esfuerzo económico del sevillismo. Igual que cuando se levantó el estadio de Nervión en 1928 o cuando se inauguró el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en 1958". "Este club es reflejo de su propia afición, porque nadie nos regaló nada", dijo Caparrós en su discurso.

No le falta razón a Caparrós. La obra la hizo el arquitecto José Galnares Satastizábal, cuyo nieto, también sevillista, estuvo presente en el acto. Y costó unos 60 millones de pesetas, de las que más de 10 millones de pesetas las puso el sevillismo. El club creó la iniciativa de las entradas de fila cero desde octubre de 1974, primero a 50 pesetas y luego a 100 pesetas. Y también ayudaron las donaciones de sevillistas a título particular como José Manuel Lara, el fundador de la editorial Planeta que puso 150.000 pesetas en representación suya y de sus dos hijos, sevillistas como él.

Javier Terenti, del Departamento de Historia, destacó que "gracias al esfuerzo de todo el sevillismo que aportó se sufragó la obra, con mención especial a José Manuel Lara". Y también recalcó que otro esfuerzo económico fue la renuncia al cobro de las obligaciones que el Sevilla emitió para realizar inicialmente el estadio en 1958.

Además, Terenti desgranó los proyectos para este curso, destacando, entre otras muchas, las exposiciones temporales dedicadas a los centenarios de la Copa de Andalucía 1925-26 y del fallecimiento de Spencer, los 80 años de la Liga conquistada por el Sevilla en 1946 o los 20 años de la primera Copa de la UEFA, la de Eindhoven.

En el acto estuvieron presentes representantes de la Fundación José Manuel Lara, debido a la vinculación del mítico editor y fundador de la editorial Planeta tanto con el Sevilla, del que era simpatizante, como con la propia terminación del estadio. Y también estuvo Luis Galnares, nieto del arquitecto José Galnares Sagastizábal cuyo padre murió a raíz de un problema cardíaco que sufrió en el este mismo estadio que ahora se exalta durante el partido de Champions entre el Sevilla y el CSKA de Moscú.