Joaquín Caparrós enseña uno de los paneles de la exposición al nieto del arquitecto José Galnares.
Joaquín Caparrós enseña uno de los paneles de la exposición al nieto del arquitecto José Galnares. / Juan Carlos Vázquez

La exposición del 50º aniversario del cerramiento del Ramón Sánchez-Pizjuán en imágenes

El Área de Historia del Sevilla inaugura la exposición sobre el cerramiento del coliseo nervionense en 1975, con la presencia del nieto del arquitecto José Galnares y descendientes de José Manuel Lara (Editorial Planeta), uno de los muchos sevillistas que pusieron dinero para la obra

La exposición del 50º aniversario del cerramiento del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
1/20 La exposición del 50º aniversario del cerramiento del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Juan Carlos Vázquez
