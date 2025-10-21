La exposición del 50º aniversario del cerramiento del Ramón Sánchez-Pizjuán en imágenes

El Área de Historia del Sevilla inaugura la exposición sobre el cerramiento del coliseo nervionense en 1975, con la presencia del nieto del arquitecto José Galnares y descendientes de José Manuel Lara (Editorial Planeta), uno de los muchos sevillistas que pusieron dinero para la obra