Las dos caras del visitante Sevilla

Tanto los analistas futbolísticos como los resultados coinciden en arrojar ahora mismo un dictamen claro: el Sevilla de García Pimienta, en especial desde el cambio de año natural, compite mejor fuera de casa que en el Sánchez-Pizjuán, lo que no es un dato baladí cuando el derbi que se aproxima y que llegará tras el parón se disputa en terreno verdiblanco.

El Sevilla, por el perfil de sus futbolistas, por la juventud del equipo o por la falta de confianza de sus jugadores, se siente mejor sin la presión de tener que llevar el peso de los partidos. Es algo que el propio entrenador barcelonés ha reconocido, sin encontrar tampoco una explicación, aunque dejando claro que la fuerza de la afición sevillista es un valor que está ahí y que el equipo debe aprovechar mejor en sus partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pero no todo el monte es orégano. Habría que diferenciar en los partidos como visitante de los nervionenses, pues ha habido de todo. Y la duda está en qué Sevilla comparecerá en Heliópolis ante el equipo más en forma de la Liga junto al Barcelona, un Betis que acumula cinco victorias consecutivas y que tiene jugadores en ataque –sobre todo la línea de tres cuartos que forman Antony, Isco y Jesús Rodríguez– que pueden hacer muchísimo daño al débil sistema defensivo delante de Nyland.

Es la duda que tienen todos los sevillistas, si frente a los de Manuel Pellegrini saldrá a por los puntos el Sevilla que ganó en el Reale Arena a la Real Sociedad o el que una semana antes estuvo muy cerca de perder en Vallecas dominado de cabo a rabo por el Rayo, encuentro en el que sólo Nyland y un chispazo de Lukébakio evitaron una derrota y otra decepción.

Porque la afición no olvida pésimos partidos como visitante que ha completado el equipo de García Pimienta, haya perdido o no. El Sevilla ha ofrecido dos caras bien distintas cuando ha salido fuera de Nervión y en la mayoría –a qué negarlo– la imagen no ha gustado a sus aficionados. Qué decir de la visita al Alavés en Mendizorroza, primera gran decepción con cierta dosis de rotundidad. Antes, en los albores de la Liga, se le criticó que pese a adelantarse dos veces en Las Palmas no acabara ganando. Pero en Vitoria llegó el primer gran chasco, con la toalla ya entregada a la hora de juego en un 2-0 (el primer gol local llegó a los 17 minutos) que Lukébakio suavizó a cinco minutos del final.

Una actuación similar regaló el Sevilla a sus aficionados en Leganés ante otro rival en teoría llamado a estar en la zona baja de la tabla, un partido muy gris que se decantó al final por un penalti cometido por Agoumé. Y del 1 de enero hasta la fecha ya han se han señalado los malos partidos, aunque salvados por el empate, en las salidas ante Getafe (0-0) y Rayo (1-1).

En el otro extremo están sobre todo tres duelos en los que el equipo de García Pimienta sí compitió, es verdad que en dos de ellos tras al estela de Lukébakio, frente al Espanyol (0-2) y Girona (1-2) y el último, la solvente victoria que hizo posible un gol de Ejuke ante la Real Sociedad (0-1). Fue éste, posiblemente, el mejor partido fuera de casa, sobre todo por su solidez defensiva y por no evidenciar esa dependencia del belga. La cita en Valladolid también –evidente con ese 0-4–, aunque se podría poner en un aparte por la delicadísima situación del rival. Lógicamente, había que ganar y el Sevilla lo hizo con sobrada solvencia.

En el Metropolitano, las dos caras

Mención aparte merecen las visitas a los grandes, con especial atención a la comparecencia en el Metropolitano, donde dejó las dos caras en un mismo partido, la buena con ese 1-3 con que llegó a ilusionar a los suyos, y la mala con la forma en la que se encerró para acabar permitiendo la remontada del Atlético (4-3). Ante Barcelona y Real Madrid fue goleado (5-1 y 4-2) y nunca tuvo alguna opción.