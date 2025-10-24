Otra vez en la casilla de salida

Como una partida de parchís, el campeonato liguero es una carrera de fondo en la que son fundamentales dos premisas, no pararse para que no te coman y sumar y sumar... cuanto más mejor. El Sevilla de Matías Almeyda cogió vuelo con dos triunfos consecutivos, uno jugando mal –posiblemente el peor partido en nueve jornadas– en Vallecas y otro bordándolo ante el Barcelona para disfrute de su gente, que asistió a una goleada al mismísimo líder.

Recogió elogios el equipo del argentino y en estas cosas siempre, o casi siempre, pasa lo mismo. El golpe llegó ante el Mallorca en un despiste imperdonable de los que estaban en el campo pero que tampoco supo prever el cuerpo técnico y ahora se ve de nuevo el conjunto de la reconstrucción en la casilla de salida.

Perdió la ocasión el Sevilla de aprovechar ese doble compromiso casero ya que había logrado meter en el zurrón los puntos ante el Barça –cosa que no siempre ocurre– y ahora este calendario asimétrico y dirigido por LaLiga pone a los de Almeyda en dos salidas consecutivas, ante Real Sociedad y Atlético de Madrid, para dilucidar de verdad si este equipo es tan temible fuera de casa como ha apuntado antes del último parón o ha sido un simple sonido de fluata.

La Previa.

La décima jornada abre en canal para los nervionenses la oportunidad de subsanar el tremendo tropiezo del pasado sábado y al preparador de Azul, provincia de Buenos Aires, la ocasión de aplicar la lección aprendida ya hasta en tres ocasiones y ante tres rivales que se llevaron los puntos por no saber parar, templar y mandar, como la máxima del toreo: Athletic, Villarreal y Mallorca.

La Real Sociedad es de esos rivales que tienen que estar en otro segmento de la tabla. Aun sin el japonés Take Kubo, comparar su plantilla con la del Sevilla es como poner en una balanza el potencial de la Brasil del 82 con Polonia, aunque el fútbol tiene para todo el mundo y fueron Boniek y sus amigos los que se colaron en las semifinales del Mundial.

Nombres que asustan como los de Oyarzabal, otros que siempre se han explayado ante el Sevilla como Brais Méndez (le ha ganado 7 veces y le ha marcado 4 goles), Yangel Herrera o Guedes (tres tantos cada uno), jugadores contrastados y de nivel como Susic, Omar Sadiq, el internacional Alex Remiro... Un claro ejemplo de que la marcha de un entrenador, Imanol –al que por cierto desechó Cordón– puede cambiar el destino deportivo de un club.

De eso también sabe el Sevilla, donde Almeyda da una de cal y una de arena y tiene ahora el difícil reto de minimizar el efecto de las ausencias de Azpilicueta y Batista Mendy. Está la opción de volver a la defensa de tres centrales y paliar así el descenso físico en el centro del campo. Veremos...