El “caso especial” de Pedro Ortiz en el Sevilla

Un “caso especial”. Así lo ha definido Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Mallorca sobre la situación de Pedro Ortiz. El balear es uno de los jugadores que viven una situación atípica dentro de la plantilla del Sevilla. Un descarte de la planificación, que ni puede estar con el filial, ni el propio club lo reconoce como jugador del primer equipo a todos los efectos. De momento, sigue sin estar inscrito en ningún lado a falta de cuatro días para el cierre del mercado de fichajes, su situación es una auténtica incógnita.

Su marcha a Portugal y el calvario de lesiones

Pedro Ortiz ha estado durante el último año y medio cedido en la Primera División de la liga de Portugal. Concretamente en el Vizela, durante dos cesiones consecutivas. Pero poco antes de marcharse al campeonato luso, Monchi -por aquel entonces director deportivo-, después de que el jugador se convirtiese en un pilar fundamental para el filial y estuviese muy bien considerado por Julen Lopetegui, le renovó hasta junio de 2025. Un contrato que sigue a día de hoy vigente. En Portugal, más allá de encuentros puntuales, no ha tenido un gran rendimiento ni tampoco continuidad. En parte, por constantes problemas físicos. 9 partidos durante la segunda vuelta de la 2022-23 y 17 encuentros en la 2023-24 donde tuvo una rotura de menisco que le dejó casi dos meses fuera de los terrenos de juego.

Este verano regresó a Sevilla en su último año de contrato y todo hacía -y hace- indicar a que saldrá en el mercado de fichajes como un descarte para Víctor Orta en la planificación del club. No obstante, el balear comenzó la pretemporada a las órdenes de García Pimienta, e incluso tuvo minutos en la primera prueba ante el Orlando Pirates donde no estuvo especialmente acertado. A partir de ahí el jugador desapareció e incluso le coincidió con una lesión en el recto anterior de su muslo izquierdo. Una baja que le ha apartado durante las últimas tres semanas y media, casi toda la pretemporada. Además, el club, en su comunicado del parte médico, lo calificó como “jugador del Sevilla Atlético”.

Una reaparición con la puerta abierta a un posible continuidad

Su salida del Sevilla parecía definitiva y más cerca que nunca. Pero el pasado domingo, tras recuperarse de sus problemas musculares, regresó a los entrenamientos de García Pimienta como principal novedad. Esta mañana, el balear ha repetido y continúa con su reintegración con el grupo del primer equipo. Al menos, hasta que defina su futuro, algo que no está claro. El propio entrenador explicó en la rueda de prensa previa al encuentro del Mallorca su “caso especial”: “Pedro, por edad, no puede estar a caballo entre el filial y el primer equipo. Y si no encontramos ninguna salida que no sea óptima para él, se quedará con el primer equipo”, explicó el técnico catalán.

Asimismo, el entrenador del Sevilla no descartó que se mantenga en la plantilla del primer equipo este curso si no encuentra una opción para salir en las próximas horas: “Nos ayudará en lo que sea necesario, da nivel en los entrenamientos, si tiene que aportar lo hará porque técnicamente es un jugador bueno. Pero lo más importante es que Pedro se recupere lo mejor posible y se reintegre al 100% con el resto del equipo”, comentó Pimienta. No obstante, el jugador, para quedarse, debe ser inscrito con una de las dos fichas libres que todavía quedan en Nervión, además de las posibles salidas de Montiel y Jordán que están por determinar.

García Pimienta, de paso, también comentó que ya conocía a Pedro Ortiz del lugar que emergió el Atlético Baleares, de donde lo firmó Monchi en junio de 2019. Aseguró que ya entonces se le veía mucha proyección al centrocampista que hoy tiene en plantilla: “Es un jugador que ha tenido mala suerte porque ha tenido una lesión de larga duración. Lo conozco desde su etapa en el Atlético Baleares donde se veía que iba a tener un gran futuro”, explicó.