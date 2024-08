García Pimienta: "Si Montiel no sale será un jugador importante como los demás"

La situación de Montiel sigue statu quo: entrenándose con el Sevilla, aunque este lunes se ausentó por unas molestias, sin que tome forma ninguna oferta que lo saque de Nervión, como sería el deseo del comité de dirección. En ese contexto, García Pimienta se ha referido a él como un jugador más de la plantilla. También desveló que Ocampos no podrá viajar para el Mallorca-Sevilla de este martes al no recuperarse de su golpe, mientras que lo harán Kike Salas, Isaac y Valentín Barco, los dos primeros en espera de que se recuperen y el tercero, de que sea inscrito.

Lo hizo cuando fue preguntado sobre la posibilidad de que la nueva posición de Juanlu como interior le da más opciones a Montiel de quedarse. "Juanlu tiene esa polivalencia de jugar por dentro como interior y como carrilero. Tiene oficio, calidad, llegada, tiene gol... Como tenemos menos piezas por dentro quizás pueda participar más ahí, pero también por fuera. No tiene nada que ver con Gonzalo Montiel. Ahí tenemos a Juanlu, a Carmona, a Jesús... Y el tema de Gonzalo... si se acaba quedando será un jugador más. Mañana no puede venir porque tiene unas molestias. Yo lo considero un jugador más de la plantilla y si se acaba quedando será un jugador importante como el resto".

La confianza en el crecimiento del Sevilla

"No nos hemos puesto ningún objetivo", aseguró García Pimienta. "El fútbol pone a cada uno donde se merece y nosotros vamos a luchar por estar lo más arriba posible que nos merezcamos. Si estamos cerca de jugar como estos dos últimos partidos, si dejamos de cometer errores, estaremos mucho más cerca de ganar y de aspirar a algo más. Ahora sólo tenemos que ser realistas y pensar en el partido del Mallorca, no cometer errores, estar mucho más acertados ante la portería, que también es muy importante además de defender bien. Generamos suficientes ocasiones como para marcar más goles. El camino lo marcaremos nosotros. Yo no puedo decir al sevillismo que lucharemos por ganar la Liga, porque es irreal. Pero si seguimos por el bueno camino estaremos al final donde el equipo merezca".

También fue cuestionado sobre la dinámica negativa de los dos últimos años y si cree que eso puede afectar a sus futbolistas. "Hay muchas cosas que también buenas y hay que corregir las malas. Esa mentalidad la tenemos que cambiar. Tenemos que ser un equipo ganador y competitivo. Un equipo que sea capaz de ilusionar a la gente y que se vea esa comunión con la gente. La afición estuvo de diez y le doy las gracias porque gracias a ellos la segunda parte fue como fue. Y es cosa nuestra que los jugadores se olviden del pasado y que vean una etapa nueva ilusionante".

El precoz debate en la portería

Fue preguntado García Pimienta sobre el debate en torno al rendimiento de Nyland. "Álvaro está aquí porque está perfectamente capacitado para jugar en el Sevilla, en Primera División. Yo estoy contento con Nyland, estoy contento con Alberto (Flores). Ahora mismo está jugando Nyland y no tengo dudas de que si tiene que jugar Alberto o Álvaro estarán también preparados. Es mi decisión y busco lo mejor para el partido. Yo no culpo a Nyland de nada, culpables somos todos".

Stanis es muy joven, está en proceso de formación. Está en la dinámica del primer equipo aunque con dorsal del filial. Pero sí creo que los chicos tan jóvenes con proyección como Stanis si no participan en el primer equipo tienen que tener minutos en el filial".

Sergio Ramos sigue sin equipo

Está en el aire que, ante la incertidumbre sobre los centrales, Sergio Ramos esté aún sin equipo. ¿Le gustaría contar con él? "Sergio ya se despidió del sevillismo, es historia del fútbol, del Real Madrid, de la selección española, del Sevilla... Yo tengo unos jugadores que para mí son los mejores y de los demás no puedo hablar"

Sobre el debate de los centrales y la rotación en dos partidos, dijo: "He utilizado a los cinco centrales ya porque tengo confianza en todos. Tengo la gran suerte de tener a jugadores que todos están preparados para jugar. Hago la alineación pensando en la mejor posible sabiendo que otros están igualmente preparados. En ningún caso voy a poner ninguna excusa. Me gusta que todos estén alertas. Marcao salió en un momento complicado e hizo un buen partido y eso es porque todos están preparados. Los centrales son para mí de garantías".

Jesús Navas, lateral y extremo

Asimismo, habló maravillas de Jesús Navas al ser preguntado por él. "Tenemos la gran suerte de tener a Jesús con nosotros. Tenemos la gran suerte de que pueda jugar como lateral y como extremo. Tenemos la gran suerte de que sea sevillista y que sienta estos colores y que nos ayude y sea un ejemplo para todos. Y cuando salió en el minuto 85 el estado se revolucionó y eso tiene que jugar a nuestro favor. Y lo veo en las dos posiciones, no voy a decir si va a jugar siempre de lateral o de extremo. Esa polivalencia es muy importante para momentos puntuales. Si queremos que el extremo se meta para dentro, Jesús de lateral será mucho más ofensivo. Y si queremos un lateral más estático, puede actuar de extremo y sacar centros. Es muy importante contar con la experiencia de Jesús en el equipo".

Sin salidas, ninguna entrada

Volvió a reiterar García Pimienta que "sin salidas no puede haber ninguna entrada". Y no teme que pueda haber alguna salida de jugador importante en los últimos días de mercado: "No lo temo, pero no me sorprendería porque el mercado cierra tras algunas jornadas en la que algunos equipos no arrancan y puede haber movimientos, para los que tenemos que estar preparados".

Pero, ¿y si hubiera salida y tuviera que elegir una posición? "Si pudera escribir la carta a los Reyes Magos pediría un jugador que metiera muchos goles y si no... Quizá el centro del campo es donde tenemos menos número de jugadores, pero tampoco me preocupa porque los cinco o seis que tenemos son de mucho nivel. Eso hará que roten entre ellos y que tengan más opciones, naturalmente si no media ninguna lesión. Pero, ya digo, contento por cómo está quedando la plantilla".