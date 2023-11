La clave oculta de la Junta de Accionistas del Sevilla: el punto duodécimo

La próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas tendrá muchísima miga. Quizá no tanta si el Juzgado de lo Mercantil número 2 atiende la petición de medidas cautelares presentada por José María del Nido requiriendo el voto para la remoción del actual consejo de administración. Pero no sólo pidió eso el ex presidente. En su nueva demanda judicial incluyó un punto que puede ser clave en el desarrollo de la asamblea de accionistas y que ya solicitó también cuando pidió la Junta Extraordinaria que se ha sumado a la convocatoria de la Ordinaria.

En la redacción del orden del día, publicado en su día por el actual consejo, quedaba claro ya que el punto duodécimo puede ser clave, porque si Del Nido lo saca adelante se hará con la mesa de la asamblea y podrá hacer y deshacer, por ejemplo, dejándose votar a sí mismo para remover el consejo y nombrar uno nuevo.

El actual consejo de administración tiene su as en la manga, por supuesto. Y lo utilizará para impedir que Del Nido reviente la Junta cambiando la mesa de la misma. No sería extraño que cuando se produzca el quórum y antes de que el presidente del Sevilla dé su habitual informe de gestión, Del Nido incluso pida que se vote primero ese punto duodécimo del orden del día, que dice así: "Destitución de quienes hayan de actuar como Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas, por concurrir justa causa para ello, y designación de nuevos Presidente y Secretario de la reunión".

Ahí sí puede votar Del Nido con sus 27.000 acciones y sus aliados, igual que votó contra las cuentas anuales y la gestión, puntos que no logró sacar el consejo en la Junta de 2022 por hallarse ya en minoría respecto al ex presidente. Pero José Castro, que será de nuevo el presidente de la Junta, podrá esgrimir el artículo 17º de los Estatutos Sociales del club, que versan sobre las reuniones de las Juntas. Su texto dice exactamente así: "Las reuniones de la Junta General de Accionistas se celebraran en la localidad del domicilio social, se darán por constituidas a la hora señalada en la convocatoria y serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto, por el Vicepresidente 1º, 2º, 3º ó 4º, o a falta de estos, por el accionista elegido en cada caso por los asistentes". Es decir, que con los estatutos sociales en la mano, Castro debe presidir la Junta. "El presidente dirigirá las discusiones", añade el texto del artículo.

Del Nido esgrimirá en cambio que hay "causa justa" para que la mesa sea cambiada, en virtud de las demandas e impugnaciones que ha realizado por no habérsele permitido el voto en las anteriores juntas en lo referente a la remoción del consejo. Y para reforzar esa causa justa, en su demanda de cautelares que presentó al Juzgado de lo Mercantil número 2, el mismo que legitimó su voto sobre la remoción del consejo, pero le denegó la impugnación de los acuerdos y el cese de ese consejo, incluyó una petición concreta sobre la mesa de la asamblea.

En su requerimiento al juzgado, Del Nido pide que "vista la vulneración continua de la privación de un derecho por el presidente de la Junta General de Accionistas, Del Nido Benavente requiere que los mismos accionistas presentes elijan al presidente de la Junta de Accionistas".

Ahí estará el caballo de batalla, un as que se guarda Del Nido porque se sabe ganador, con el concurso de todas sus acciones, si Castro lo deja votar ese punto y no lo impugna en virtud de lo que dicen los Estatutos Sociales. El próximo martes hay vista oral de las partes sobre esas cautelares pedidas por Del Nido. Antes de la Junta del próximo 4 de diciembre habrá auto. Y el juez puede denegar el voto sobre la remoción del consejo, pero puede atender esa petición expresa de que la asamblea vote una nueva mesa. Ahí ganaría la partida Del Nido, si logra superar ese as del artículo 17 de los Estatutos Sociales...