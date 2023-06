Poncio Pilatos irrumpe en la guerra accionarial del Sevilla

"Es un éxito rotundo. Mi padre perseguía el cese del consejo y el consejo no va a ser cesado. Llevamos cuatro años escuchando que en diez días o dos meses habrá cambio. En noviembre hacemos cuatro años y estamos tremendamente satisfechos con la sentencia porque valida el acuerdo", dijo José María del Nido Carrasco al ser cuestionado por la sentencia del Tribunal de Instancia Mercantil número 2.

La sentencia, de 62 folios nada menos, le da parte de razón a José María del Nido por cuanto estimaba "parcialmente la demanda" contra el Sevilla porque "privó ilegítimamente" al demandante, o sea, el máximo accionista del club, "de su derecho de voto" en la pasada Junta "en relación al punto 10 del orden del día", precisamente el que pedía la remoción del consejo...

Entonces, ¿por qué no estima totalmente, no parcialmente, el juez la demanda y remueve, cesa, al actual consejo de administración para que haya uno nuevo? Poncio Pilatos aparece en la lucha accionarial del Sevilla lavándose las manos, y el consejo de administración actual sigue al frente del Sevilla.

Del Nido Carrasco valoró la posibilidad, anunciada por algunos de los portavoces de Del Nido Benavente en distintas redes sociales, de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria para poder votar la remoción del consejo y el nombramiento de uno nuevo. ¿Cree que su padre convocará una Junta Extraordinaria? "Es un tema que deben decidir los juristas, si puede o no convocar Junta. Está en su derecho, no hay cese y como no hay cese lo que nos preocupa es volver a hacer un equipo campeón y tocar plata. Es posible que cualquier accionista con más del 5% solicite una Junta Extraordinaria", dijo Júnior.

"Es posible que suceda, pero estamos tremendamente satisfechos porque se declara la validez del consejo que gobernará la próxima temporada. Nada más acabar la junta, mi padre dijo que en diez días estaba en la presidencia y han pasado siete meses. Las sentencias son interpretables. Los hechos, no. Vamos a seguir gobernando el Sevilla"... De momento, será así según parece.