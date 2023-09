El colista, víctima propiciatoria

GRACIAS al favor-contra de goles general es el Celta quien está en la zona roja y no el Sevilla. Una zona que cierra con el farolillo rojo el Almería. Y es precisamente el equipo almeriense el que visita esta tarde Nervión con el dudoso honor de no conocer el triunfo cuando arribamos a la séptima jornada liguera. De todas formas, el equipo oriental ha mostrado un nivel más alto con su juego que con lo que refleja la tabla clasificatoria.

Y espera un Sevilla ineludiblemente obligado a ganar en la intentona de salir de ese laberinto en que se encuentra. Cuatro puntos en los cinco partidos librados es una mala marca que pide a gritos una rápida corrección. Lo último fue lo del sábado en Pamplona no sabiendo cómo abatir a un Osasuna que no pasa, precisamente, por un buen momento. Con el bagaje de mostrar muchas ganas y con muy poco juego, el equipo de Mendilíbar se encuentra en un bucle de indefinición.

Con esa filosofía del juego directo y de meter, como sea, balones en el área rival, el Sevilla no acaba de funcionar y aunque es uno de los equipos que más centros prodiga y remata, la verdad es que los balances no son los que debieran ser. Y hoy, con la visita del colista tiene la oportunidad de hacer que las lanzas se conviertan en cañas. Algo que no sea ganar por la vía rápida no entra en cabeza humana, que hora es de que se alfombre de rojo el camino para ganar posiciones.

¿Cuál será la apuesta de Mendilíbar a la hora de confeccionar la alineación? El sábado nos sorprendió con un centro de campo insólito y quién sabe qué es lo que tendrá pensado para hoy. Fernando, Sow, Soumaré, Jordán, Rakitic, Suso, Óliver... Está claro que el vasco tiene dónde escoger, pero quién sabe por lo que optará, si por la carne o el pescado. Sea como sea, la obligación que el Sevilla tiene de salir de ese laberinto en que se halla es lo único que tiene importancia.