El Comité de Competición le quita la segunda amarilla a Darío tras el polémico Marbella-Sevilla Atlético

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha atentido las alegaciones del Sevilla contra la segunda amarilla de Darío en el polémico Marbella-Sevilla Atlético del pasado sábado, encuentro en el que el lateral fue expulsado por esto en el minuto 37 después de la roja directa al central Castrín en el minuto 25, otra jugada también polémica pero más sujeta a la interpretación del árbitro.

El colegiado del encuentro erró en la apreciación de la presunta falta que supuso la segunda amarilla de Darío, puesto que tiene el pie sobre el césped y es el atacante del Marbella, Pablo Muñoz, el que se deja caer claramente forzando una falta inexistente. Competición ha entendido que se trata de un claro error de apreciación en el que no media la interpretación del colegiado balear Bestard Servera, que concedió un gol fantasma, y pitó también un penalti inexistente que paró el meta Alberto Flores.

Jesús Galván estalló tras la abrupta derrota del filial contra las polémicas y erróneas decisiones arbitrales, en una categoría, la Primera RFEF, en la que no hay VAR ni tecnología de línea de gol. "Como le he dicho al árbitro en el descanso, ellos deben saber que entrenadores y jugadores se juegan mucho. Ellos se juegan bajar una categoría. Hay jugadores que no pueden seguir, bajan sus contratos... Se lo debería replantear el arbitraje español", dijo el técnico del filial.

"El resultado da al traste con muchas horas de trabajo. Por una decisión que ellos creen correcta, con todos los medios que hay ahora... Hay que estar a la altura y hoy alguno no han estado a la altura", añadió.

Alberto Flores también habló tras el 4-1, expresando lo que sintió el equipo: "Mucha impotencia y difícil de asimilar lo vivido hoy. Sólo queda dar las gracias a esta familia por honrar el escudo y morir hasta el final".

De esta forma, para el partido contra el Villarreal B que se disputa este viernes, Jesús Galván sí podrá contar con Darío, una vez retirada la segunda amarilla, por lo que no tiene que cumplir sanción por la errónea expulsión. El filial y algunos aficionados que vieron el partido también reclamaron que Antonetti marcó un gol (el posible 2-2) que pareció un disparo al poste, aunque en algunas imágenes se aprecia que el balón pudo entrar y dar en el poste bajo interior de la portería.