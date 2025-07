El siempre complicado ecosistema de los descartes del Sevilla

Salga o no salga Juanlu de la plantilla, en el Sevilla los excedentes prometen condicionar toda la planificación que trata de cuadrar Antonio Cordón.

Y en estas cuentas el tema de los descartes suma en la columna de números negativos. Matías Almeyda y Antonio Cordón han señalado ya claramente a tres jugadores. Lógicamente, no tiene por qué ser definitivo. Hace un año Marcao era uno de esos jugadores sin sitio, de los que el mismísimo director deportivo (Víctor Orta) aseguraba categóricamente que no iban ni a jugar en pretemporada, y que acabaron formando parte de la plantilla de Xavi García Pimienta. Tragara o no el catalán con este sapo, el brasileño ahí permaneció y ahí sigue, marcando ante el Schalke 04 y reivindicándose con un gol en este nuevo Sevilla el pasado sábado en Gelserkirchen.

Los asuntos más espinosos los protagonizan, por su alta ficha, Adnan Januzaj y Rafa Mir, atacantes ambos que no cuentan para el nuevo proyecto y que no van a poner tan fácil dejar hueco. Se podía meter a Joan Jordán en este saco, pero la lesión frena en seco los deseos del club de colocarlo a algún club interesado. El tema de Álvaro Fernández, por su ficha menos costosa, puede ser menos complicado.

Januzaj ha dejado claro al Sevilla que piensa agarrarse a su contrato y Rafa Mir, ídem de lo mismo. Los agentes del belga están en contacto con el Anderlecht, según han publicado algunos medios, pero exigen la carta de libertad, pues no en vano la altísima ficha que tiene en el Sevilla imposibilita una operación de estas características. El campeón belga, además, tiene experiencia con el club hispalense a la hora de rebajar cantidades, pues ya han pasado por Bruselas cedidos jugadores como Delaney, Augustinsson o Dolberg, estos dos últimos aún en la plantilla del Anderlecht, aunque el delantero nunca llegó a pertenecer al Sevilla en propiedad pero adelantó seis meses el fin de su préstamo.

En el caso de Rafa Mir, tampoco está por la labor el murciano de facilitar su marcha y ya lo demostró en los últimos mercados, en los que no le importó enfrentarse a dirigentes y al director deportivo del Sevilla, en este caso Víctor Orta.

El delantero de Cartagena, con contrato hasta 2027 y tras volver de su cesión en el Valencia, respondió al gesto de Almeyda de dejarlo otra vez fuera en un amistoso con trabajo el día de descanso y un mensaje en sus redes sociales. “No hay días libres”, escribió.