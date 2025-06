El consejo del Sevilla y el sevillismo, por vías inconciliables

El dato lo ofreció el club durante su campaña de abonos. Una media de 5.500 socios no acudió a presenciar los partidos del Sevilla pese a tener el carné pagado. Una barbaridad de sevillistas que, hastiados tras varios años de deriva, no quieren perder su vínculo con el club y siguen renovando el carné, pese a que luego el cuerpo les pide no acudir al estadio. La brecha entre el consejo de administración y el sevillismo no necesita más explicación. Y lo que ocurrió contra el Real Madrid fue incluso peor que la manifestación del postrero partido de la anterior Liga, frente al Barcelona. Consejo y afición van por sendas inconciliables.

Esos dos caminos paralelos hasta el infinito sin posibilidad de cruzarse, salvo cuando el equipo de verdad lo necesita como en los últimos partidos con un sevillismo volcado en pos de la salvación, tuvieron este lunes 16 de junio otra expresión de contraste. Pese a que el club anunció por la noche que se había establecido un nuevo récord de renovaciones: 3.000 en sólo nueve horas. El sevillista no quiere dejar su carné. Quiere otra cosa...

El club presentaba la campaña de abonos, desvelando ese alarmante dato de 5.500 socios ausentes en el estadio de media, casi al mismo tiempo que Accionistas Unidos (AU) anunciaba la convocatoria de la manifestación que ya promovió en un comunicado el pasado 16 de mayo, aún con la temporada abierta pero el equipo ya salvado. Desde entonces el comité de dirección estaba buscando soluciones para la dirección deportiva y la dirección técnica, pero no ha sido hasta este lunes 16 de junio, un mes después de aquel manifiesto de AU, cuando ha anunciado al entrenador.

Será Matías Almeyda el que arrostre el enorme reto de intentar conciliar lo irreconciliable. Al argentino no le cogerá en Sevilla la manifestación del 26 de junio, a la que se han adherido todos los colectivos representativos del sevillismo de base, es decir, la Federación de Peñas San Fernando, la agrupación Biris Norte y la Asociación de Pequeños Accionistas.

Almeyda se ha comprometido por tres temporadas y ahora debe arreglar asuntos personales en Grecia. A su valedor en el Sevilla, Antonio Cordón, le ha dicho que no lo arredra la presión, que para presión la del banquillo del River Plate en segunda división tras haber bajado como capitán cuando colgó las botas. Mantienen hilo directo diario vía telemática, pero no se han visto cara a cara entrenador y director deportivo, que, por otra parte, tampoco ha sido presentado a los medios...

El silencio administrativo del Sevilla contrasta con el tremendo ruido contra el consejo. José María del Nido Carrasco sabe que tendrá que dar la cara antes de la manifestación. La excusa será la presentación del nuevo proyecto. La campaña de abonos luchará contra el absentismo en el estadio, quitando la bonificación a aquellos socios que no acudan al menos a 14 partidos y no cedan su asiento para la explotación por el club. El cruce de sensaciones es tremendo. El club ha entendido que debe congelar los precios de los carnés. La temperatura, en cambio, será muy alta dentro de dos jueves con el sevillismo en la calle.