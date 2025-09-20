"Se ha creado un grupo muy lindo": Alexis Sánchez celebra la victoria y el compromiso del Sevilla

El atacante del Sevilla, Alexis Sánchez, se mostró exultante tras la victoria de su equipo, celebrando no solo el triunfo sino también la gran unión que existe en la plantilla. En declaraciones a DAZN, el chileno habló de su inesperada participación, de su gol y del buen ambiente que se vive en el vestuario.

Gol y victoria después de dos años

Alexis Sánchez, que anotó un gol crucial en el partido, expresó su satisfacción por el resultado y la entrega de sus compañeros. "Contento con el equipo, que lo dejó todo en el campo, los que estaban dentro y fuera", explicó. El jugador también destacó la importancia de romper la mala racha del equipo en ese estadio. "Contento por el gol y por el triunfo, que no se ganaba aquí hace dos años, me dijeron", añadió.

Para el chileno, el éxito del equipo reside en la química que se ha creado, un factor que es clave en este inicio de temporada. "Se ha creado un grupo muy lindo", aseguró.

La sorpresa de una entrada prematura

El atacante no esperaba entrar tan pronto en el partido, pero la lesión de su compañero Alfon lo obligó a saltar al campo antes de lo previsto. "No me lo esperaba. Estaba sentado, no tenía nada y de repente... Espero que no sea tan grave, que sea algo simple", comentó con preocupación por su compañero.

A pesar de la sorpresa, Alexis se sintió feliz de poder disputar tantos minutos y seguir recuperando su mejor forma. "Hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma y muy contento por ganar los tres puntos", argumentó.

El asado de Almeyda, clave para la unión del grupo

Alexis Sánchez no dudó en reconocer el papel de Matías Almeyda en la cohesión del grupo, destacando el reciente asado que organizó el técnico para la plantilla. Para el chileno, lo importante no fue la comida en sí, sino lo que representó. "El asado, independientemente de si estaba rico o malo, lo importante es que se creó un grupo muy lindo", concluyó.

Además, envió un mensaje a la afición, dedicándoles la victoria, y recalcó que el equipo debe seguir mejorando, ayudando a los más jóvenes y manteniendo la misma "garra" en cada partido.