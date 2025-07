El dato que une a Nico Guillén en el Sevilla FC con Gudelj, Ocampos y Nolito

El tropiezo del Sevilla Fútbol Club frente al Birmingham City deja claro que hay muchas cosas que cambiar. En el vestuario de Matías Almeyda, que fue incapaz de sacar una victoria en su debut como técnico sevillista, saben que muchos de ellos no continuarán defendiendo la elástica blanquirroja este verano, sumándose esto a la imperiosa necesidad de realizar llegadas que refuercen la plantilla. La segunda parte del conjunto nervionense frente al cuadro inglés fue algo más positiva que la primera, destacando el papel de Stanis Idumbo por la banda izquierda pese a su incapacidad de ver portería el pasado sábado.

Nico Guillén fue el encargado de inaugurar el electrónico para los blanquirrojos, demostrándole a su nuevo entrenador que la confianza depositada en él no era baladí. El onubense, que milita en las categorías inferiores del combinado sevillista desde los seis años y es internacional sub 17, es uno de los elegidos por el DT argentino para realizar la pretemporada junto al primer equipo, aunque no es la primera vez que el joven centrocampista entrena con los mayores. Su tanto, además de colocarlo en las portadas de los distintos medios locales, le ha hecho compartir estadística con jugadores de la talla de Nemanja Gudelj, Lucas Ocampos o Nolito.

Once incial del España sub 17 ante Estonia, Nico Guillén luce el '16' mientras que el Alexis Ciria el '11'. / @SEFutbol

El primero de la clase

Con su diana frente al Birmingham City, Nico Guillén se convierte en el primer futbolista en ver portería en la era Matías Almeyda, momento que quedará para el recuerdo del jugador pese a lo agridulce del encuentro. Sucede de esta forma a Peque, el goleador más precoz con Joaquín Caparrós en el banquillo hispalense. Hace poco menos de un año que el Sevilla Fútbol Club de Xavi García Pimienta disputaba su primer encuentro, que se saldó con victoria para el Orlando Pirates y cero goles sevillistas, siendo Ramón Martínez ante el Sporting de Portugal en el segundo duelo del curso el encargado de abrir la cuenta goleadora del técnico catalán en una etapa que duraría menos de lo esperado.

Ramón Martínez, una de las novedades en el once del Sevilla. / Mariscal / EFE

Quique Sánchez Flores debutó con una contundente victoria en Los Cármenes por 0-3, con Adrià Pedrosa como su primer goleador, en una jornada 18 que serviría como bolsa de aire para despegarse del descenso, pues tras el infausto paso de Diego Alonso por Nervión todo parecía color de rosas. Nemanja Gudelj fue el primer futbolista del cuadro nervionense en ver portería después de que Alaba lo hiciese en propia puerta el día del debut del uruguayo, aunque el tanto del serbio no sirvió para nada al ganar el Arsenal en el Ramón Sánche-Pizjuán por 1-2.

No hay que olvidar que únicamente unos meses antes de todo esto, el Sevilla Fútbol Club había conseguido una nueva UEFA Europa League de la mano de José Luis Mendilibar. El vasco fue cesado debido a sus malos resultados y sus desavenencias con la cúpula sevillista, quedando para el recuerdo que el primer futbolista que convirtió un tanto en su llegada al conjunto blanquirrojo fue Lucas Ocampos frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Ocampos celebra el 0-1 junto a sus compañeros, exhibiendo una camiseta de ánimo. / Román Ríos / Efe

Entre la consecución del octavo entorchado continental y el séptimo pasaron muchas cosas en Nervión. La contratación del vasco vino motivada por la destitución de Jorge Sampaoli, que comenzó su segunda etapa en el combinado hispalense con un empate a uno frente al Athletic de Bilbao. Óliver Torres, en los primeros compases del encuentro, consiguió la primera diana del argentino en su regreso a la capital andaluza, aunque su aventura no sería tan beneficiosa para la entidad blanquirroja como la de su sucesor y su predecesor.

Julen Lopetegui marcó una época en el Sevilla Fútbol Club. El de Asteasu hizo historia en el combinado nervionense no sólo con la consecución de un título europeo, sino clasificándolo para Champions League de forma consecutiva con una facilidad impropia. Su andadura en la entidad hispalense comenzó con buen pie, derrotando al Reading por dos goles a uno en su primer encuentro de la pretemporada. En aquella ocasión, el sanluqueño Nolito sería el encargado de abrir la lata, convirtiéndose de esta forma en el primer goleador de la tercera época dorada del club hispalense.