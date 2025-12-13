Los datos del Sevilla ante la Junta: deuda de 88 millones y suplemento del crédito

El Sevilla prepara la Junta General de Accionistas del lunes con la seguridad de que el foco estará ya más en los movimientos para la venta del club que en una realidad económica que ya cansa a los accionistas y los aficionados por ruinosa. Para intentar explicar los negativos números que una vez más presentará como resultado del ejercicio 24-25, con un déficit de 54 millones de euros, José María del Nido Carrasco protagonizó un desayuno informativo en el que dio algunas pistas del argumentario que presentará a los accionistas en el Meliá Lebreros y destaca un aspecto: la deuda neta a 31 de diciembre es de 88 millones de euros.

Aun así, presentará un plan económico en el que gracias a los durísimos ajustes realizados en las dos últimas temporadas el resultado del ejercicio económico actual espera acercarse a cero a 30 de junio de 2026. Claro que para ello tienen que cumplirse una serie de requisitos como la venta de algún futbolista antes de esa fecha. El Sevilla quiere traspasar a un jugador en enero y realizar más de un fichaje a coste cero, pero por ahora no tiene ninguna oferta, con lo que se trata de un simple deseo para que pueda alcanzar el break even, el deseado equilibrio financiero, al final de este ejercicio. Si no, habrá nuevo déficit por sexto año consecutivo aunque ya por una cantidad muy rebajada. Nada que ver con los 19 millones de déficit en 2023, los históricos 82 millones de 2024 y los también elevadísimos 54 de 2025.

Otro dato destacado y que permitirá ese acercamiento a un balance económico que se aproxime a cero tras varias temporadas muy deficitarias es la ejecución del suplemento del crédito que firmó con Goldman Sachs de 70 millones de euros más sobre el original de 108 millones, otro crédito que no había sido publicitado aunque ya estaba previsto y firmado en origen con la compañía financiera norteamericana. El crédito, por tanto, asciende a 178 millones de euros. Casi nada...

Con ese suplemento del crédito podrá hacer frente a los pagos pendientes de los dos ejercicios del Covid, 2021 y 2022, que fueron deficitarios, ya que en 2026 vence la moratoria gubernamental para afrontar esos pagos y que se realizó en su día para no asfixiar a las sociedades mercantiles y las empresas y garantizar su viabilidad.

En su presentación privada ante la prensa, Del Nido Carrasco argumentó que el duro reajuste económico de los últimos años ha logrado reducir el coste de la plantilla inscribible en más de un 50% en dos años. De los 181 millones de euros que costaba el pago de las fichas, más el coste de adquisición y las amortizaciones de jugadores del primer equipo en la 2022-23 se ha pasado a los 89 millones de euros de la 2025-26.

El dirigente lamentó que un porcentaje altísimo de esos salarios -más sus amortizaciones- se los lleven aún futbolistas que apenas juegan o están cedidos (27 millones de euros entre Nianzou y Joan Jordán más los jugadores en préstamo), y estimó que el caché de la plantilla actual sin ese lastre es como los de Mallorca y Osasuna (sobre unos 60 millones de euros). De ahí su fe en Almeyda con esta plantilla tan depauperada.