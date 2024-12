Definido el camino de Valentín Barco para salir del Sevilla

La primera salida del Sevilla en el mercado de fichajes está cada vez más cerca de efectuarse. Poco más de cinco días quedan para que abra, oficialmente, la segunda ventana de traspasos de la temporada, la del mes de enero. Un mes de cambios y reajustes en las plantillas de LaLiga que, en muchas ocasiones -como es el caso del club sevillista- sirve para rematar los deberes que no se hicieron en agosto. Y es que la solución express de Víctor Orta para suplir a un campeón del mundo y bicampeón de América como es Marcos Acuña no ha funcionado. Si nada raro ocurre, Valentín el colorado Barco dejará el Sevilla y la capital andaluza en los próximos días.

Agotada la paciencia de Valentín Barco

Hace ya varias semanas, tras la irrupción de Kike Salas en la lateral izquierdo, que el internacional argentino tomó la decisión de querer salir del Sevilla. Hasta entonces, como aseguró ante los micrófonos de Diario de Sevilla, su objetivo era intentar tener minutos y convencer a García Pimienta. Esfuerzo que no ha dado sus frutos y paciencia que ha acabado por agotarse. Lo que desde el Sevilla tienen claro es que no van a prescindir de Valentín Barco, sino que es el propio bonaerense el que quiere marcharse y cortar la cesión.

El Porto, el mejor colocado para hacerse con sus servicios

Con la decisión del ex de Boca Juniors han comenzado a salir distintos nombres y posibles clubes a la palestra. Pero, como avanzó Estadio Deportivo, el mejor posicionado para hacerse con los servicios de Valentín Barco es el FC Porto portugués, el actual líder de la primera división lusa. Aún así, como ha comentado Fabrizio Romano, todavía no hay nada cerrado entre el Sevilla y el Brighton, que es el primer paso que se debe dar para que el Valentín Barco acabe llegando a Do Dragao. El club británico es el que debe dar el primer paso para cortar la cesión y, como indica la misma fuente, en principio regresará primero a Inglaterra antes de marcharse a su nuevo club, que todo apunta a que será la ciudad de Oporto por la lesión de Wendell.

No habrá relevo de Barco

En el Sevilla, en principio, no se espera que se acuda al mercado de fichajes en busca de un lateral izquierdo. Pedrosa debe regresar en los próximos días a los entrenamientos y Kike Salas puede desempeñar esa función a la perfección, como ha demostrado en las últimas jornadas ante la ausencias del catalán. De esta forma, Valentín Barco se marchará de Sevilla con tan sólo 9 partidos en cinco meses, y sólo de esos encuentros 5 como titular. Aún así, se trata de una cantidad superior a los partidos que jugó con el Brighton durante la segunda parte de la pasada temporada, 7 partidos. En un año natural, desde su llegada a Europa procedente de Boca Juniors, Valentín Barco sólo ha jugado 781 minutos repartidos entre Sevilla y Brighton.