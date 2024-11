Deivid Rodríguez abandona la dirección deportiva de la UD Las Palmas tras la sentencia por violencia machista

Sevilla/El ex futbolista del Sevilla FC, Deivid Rodríguez, condenado por dos delitos por violencia machista ha comunicado que dimite del puesto directivo que ocupa en la Unión Deportiva Las Palmas, y abandona definitivamente el club.

Se trata de una decisión que se conoce dos días después de hacerse pública la setencia sobre el jugador canario de 35 años, culpable de dos delitos por violencia machista, uno por amenazas y otro por lesiones hacia su pareja, y contra el bebé de diez meses de ella.

La marcha de Deivid se produce después de que la UD Las Palmas lanzara un comunicado condenando la violencia sobre la mujer, sin llegar expulsar en ningún caso al canario del puesto directivo que ocupaba hasta la noche del sábado.

El club no lo expulsó tras la setencia

Fueron numerosos los comentarios que el comunicado del club acumuló en sus redes sociales, en el que la directiva del equipo decía que abriría "un expediente interno para evaluar lo sucedido", a pesar de la setencia en firme no recurrible ya estaba dictada.

Dimite y abandona el club

Según reza la publicación emitida por el club la tarde del sábado, "Deivid Rodríguez, hasta ahora adjunto al director deportivo, comunicó esta tarde al director deportivo, Luis Helguera, al director general, Patricio Viñayo, y al presidente del Club, Miguel Ángel Ramírez, su decisión de dimitir de forma irrevocable". En el escrito con el que ha formalizado su dimisión sus más sinceras disculpas a la víctima y su familia, a la UD Las Palmas, su Consejo de Administración, directivos, compañeros y a toda la afición por los actos por los que he sido condenado”.

“Todavía me cuesta creer lo ocurrido”, prosigue su comunicación, “una conducta que condeno, deploro y me avergüenza. A pesar de que el Club ya anunció la apertura de un expediente, siguiendo los protocolos propios de la Entidad, conforme a la legislación laboral vigente, soy consciente del daño que he ocasionado al Club, por lo que interpreto mi dimisión con carácter irrevocable como el último servicio que puedo hacerle al escudo que tanto me ha dado en mi vida”.

Por su parte, según recoge la publicación del equipo canario, Deivid Rodríguez termina su escrito deseando “la mayor de las fortunas al equipo, al que seguiré y alentaré siempre, esté donde esté. Espero con toda mi alma que este gravísimo error que he cometido afecte lo menos posible al ánimo de mis compañeros más cercanos, con los que me siento en deuda. Sé la enorme sorpresa que ha causado en mi entorno familiar y laboral la noticia de mi condena por violencia machista y no quiero comprometer ni un segundo más la reputación del Club, la de ninguno de sus miembros ni la del entorno”.

Empujones, tirones del pelo y mordidas en la cara

Según la resolución judicial los hechos ocurrieron durante la noche del 11 de noviembre; cuando a medianoche David Rodríguez (1989) se dirigió al domicilio de su ex pareja y mantuvo una discusión con ella.

En el escrito que se detalla que durante la discusión “guiado por la intención de menoscabar la integridad física de la misma, comenzó a propinarle empujones y tirones de pelo, agarrándola por el cuello y mordiéndole en la cara y el hombro”; mientras reproducía insultos gritando “hija de puta, que me escuches, que no he hecho nada”.

A continuación, Rodríguez fue a la cocina, cogió un cuchillo y se dirigió a la habitación en la que dormía el hijo de la mujer, un bebé de un año y 10 meses.

Tras lo ocurrido, la mujer sacarlo de la habitación, aunque, de acuerdo con el fallo, él alzó el cuchillo contra ella, "con la intención de amedrentarla", al tiempo que le decía: "Te voy a matar hija de puta, si tú me hundes la vida te mato a ti, a tu padre y a tu hijo".