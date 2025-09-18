Del Nido carga contra la directiva y apoya a Almeyda y el equipo: "¡A muerte con vosotros!"

José María del Nido Benavente ha vuelto a salir a la palestra después de varios meses de silencio para dar su opinión sobre la actualidad del Sevilla. El ex presidente, que ha estado presente en el funeral de Manolo Cardo, ha criticado la gestión de su hijo como presidente del club por la planificación, ha culpado a las grandes familias representadas en el consejo de la situación y ha mostrado su apoyo a Matías Almeyda y al equipo. "¡A muerte con vosotros!", ha comentado en uno de sus mensajes en la red social X.

En esta ha sacado varios vídos con alocuciones desde su despacho particular. "Os di cuatro meses de ventaja. Cuatro meses de silencio para no ser la excusa de nadie. Visto lo visto, ha llegado el momento de hablar. No será mi único mensaje hoy", advirtió como introito de su primera alocución, en la que arremete contra Del Nido Carrasco.

"Sevillistas, más de cuatro meses callado para que no se nos acuse más por Alberto Pérez-Solano y José María del Nido Carrasco de que somos los culpables de la marcha de la sociedad. Ahí tenéis su planificación y ustedes mismos la podéis catalogar", dice en su primer vídeo.

En el segundo, desvincula a Matías Almeyda y la plantilla del Sevilla de las críticas y les promete que será uno más apoyándolos en pos de los triunfos necesarios. "Que nadie se confunda: la guerra está en el palco, no en el césped. Míster, jugadores, tenéis mi apoyo incondicional y el de todo el Sánchez-Pizjuán. La mejor afición del mundo va rugir para llevar en volandas a nuestro equipo. ¡A muerte con vosotros!", escribe.

Y luego dice: "Míster, esto no puede afectar a la plantilla. La afición va a estar con el equipo. No dudes de que nuestro Ramón Sánchez-Pizjuán va a rugir para apoyar al Sevilla Fútbol Club. Tienes detrás a la mejor afición del mundo y todos estaremos deseando tus victorias".

Y por último, en su última aparición este jueves, introduce así su vídeo, haciendo copartícipes a los grandes accionistas que respaldan a Del Nido Carrasco y tienen representación en el consejo. "Se acabó esconderse. El sevillismo debe tener muy claro que las familias Carrión, Alés, Matador (por Carmen Matador, viuda de Roberto Alés) y Guijarro son las únicas responsables de la ruina del club. En sus manos está cambiarlo. Basta de intentar engañar a la afición. La semana que viene seguiremos rompiendo el silencio".

En ese último audio, añade: "Es rotundamente falso que los pactos que existen impidan derrocar al actual consejo de administración. Lo mantienen en su propio beneficio, y ya está bien de echar balones fuera cuando hay que señalarlos con el dedo", concluye.