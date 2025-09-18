El Sevilla y el sevillismo despiden a Manolo Cardo en su Coria natal

El Sevilla y el sevillismo han despedido a Manolo Cardo con una ilustre presencia en la misa funeral corpore insepulto que ha tenido lugar en la Parroquia de Santa María de la Estrella, en su Coria del Río natal, que se ha vestido de luto por la muerte del carismático técnico de los años 80 y I Banquillo de Oro de Nervión. Hasta allí se han desplazado ilustres sevillistas de distintas épocas y también ex directivos, empezando por José María del Nido Benavente.

El club ha estado representado por los consejeros Gabriel Ramos y Jordi Marín, además de Pablo Blanco como embajador del club, Agustín López Páez, como director de la cantera, José González-Dans como director general del club y Marcos Galledo, como responsable de la cantera. Por estar de viaje profesional no estuvo presente José María del Nido Carrasco, quien sí visitó el tanatorio donde se velaron sus resto mortales junto a Antonio Cordón la víspera del funeral.

A título particular han participado en la misa por el descanso eterno de Cardo ilustres futbolistas que fueron dirigidos por él entre 1981 y 1986, además de algún otro anterior como Enrique Lora. Superpaco, el mencionado Blanco, el también coriano Juanito, Álvarez, que incluso portó el féretro, Francisco, Juan Carlos, Pintinho, los tres futbolistas que formaron su inolvidable mediocampo..., también quisieron dar el pésame a sus familiares y acompañarlos en el trance luctuosa de sus pompas fúnebres.

El féretro fue portado a hombros a la entrada y a la salida de la parroquia coriana donde se realizaron las exequias, y estuvo cubierto por una bandera del club que siempre amó y defendió Manolo Cardo, desde que fuera futbolista de su cantera hasta que terminara como el tercer entrenador que más veces lo dirigió, con 200 partidos en total. Su legado quedará imborrable en la historia del Sevilla, que tiene la obligación de honrar su memoria desde el césped... y los despachos. Requiescat in pace.