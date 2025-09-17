Del Nido Carrasco ensalza a Manolo Cardo: "Peleó con lo que tenía por sacar el máximo"

José María del Nido Carrasco, acompañado por el director de fútbol profesional, Antonio Cordón, acudió este miércoles al tanatorio La Estrella de Coria del Río para acompañar a los familiares y amigos de Manolo Cardo durante el velatorio de sus restos mortales, antes de sus exequias, que se producirán este jueves tras la misa funeral que tendrá lugar en la Parroquia Santa María de la Estrella de la localidad coriana (12:30).

Del Nido Carrasco y Cordón se erigieron así en los representantes del club de Nervión durante el velatorio del que fuera el primer Banquillo de Oro del Sevilla, que falleció este martes a los 85 años de edad.

A la salida del tanatorio, el presidente del Sevilla habló de lo que representó Cardo en la historia del club. "Es un día triste para todos los sevillistas porque se nos va una de nuestras leyendas. Un canterano del Sevilla, un jugador del primer equipo y el tercer entrenador con más partidos de la historia (200 encuentros, por detrás de Unai Emery, 205, y Joaquín Caparrós, 248). Todos lo conocen, apostó por la cantera, peleó con lo que tenía por sacar el máximo y logró un gran rendimiento", dijo.

"Pero sobre todo -añadió Del Nido Carrasco en los medios del club-, se nos va una gran persona. Siempre que el Sevilla lo llamaba para cualquier acto, evento o cualquier cosa para lo que lo necesitara, siempre estaba ahí. Era una persona entrañable, al igual que su familia. Les damos el pésame porque, por supuesto para ellos y para todo el sevillismo, hoy es un día muy triste".

El dirigente sevillano habló de lo que representó Cardo y de cómo desde el club siempre se respetó su figura: "Siempre se lo hemos manifestado. Se le quería mucho. Además de por todo lo que ha hecho por el Sevilla, porque era una persona cariñosa, generosa y afable. Siempre todos le hemos transmitido lo muchísimo que le queríamos", concluyó.